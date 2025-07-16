30 лет роста пенсий — почему для украинцев почти ничего не изменилось

Пожилой мужчина в кассе банка. Фото: УНИАН

Несмотря на официальное повышение выплат, большинство украинских пенсионеров и дальше едва сводят концы с концами. Рост выплат в гривнах не успевает за ростом цен на продукты, лекарства и услуги.

О том, почему украинские пенсионеры фактически не ощущают повышения своих выплат, объяснили специалисты издания "На Пенсии".

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Как изменился размер средней пенсии в Украине за последние 30 лет

С начала 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 594 гривны (на 10,7%) и сейчас составляет 6 410 гривен. Это около 153 долларов США. Но на самом деле пенсионеры получили лишь на 15 долларов больше, чем раньше — этого недостаточно, чтобы почувствовать улучшение.

По данным Пенсионного фонда, на 1 июля в Украине было около 10,3 миллиона пенсионеров. При этом большинство из них получают лишь 3 000-4 000 гривен в месяц — этого хватает только на самое необходимое.

Хотя за последние 30 лет пенсии в гривнах выросли в 124 раза (с 52 грн в 1997-м до 6 410 грн в 2025-м), в долларах это лишь в 5,6 раза больше — с 27 до 153 долларов. Это означает, что покупательная способность пенсионеров растет гораздо медленнее, чем кажется.

Самый большой скачок в долларах был в 2004 году. Но после 2014 года, из-за войны и кризиса, ситуация ухудшилась. А после полномасштабного вторжения в 2022 году пенсии растут еще медленнее, а инфляция фактически съедает все надбавки. Поэтому пенсионерам становится все труднее обеспечить себя даже базовыми вещами.

Какой должна быть средняя пенсия в Украине

В Украине уже много лет подряд не пересматриваются социальные стандарты, в том числе и прожиточный минимум. В результате этого пенсионеры оказываются в затруднительных условиях.

"Я считаю, что минимальной пенсией должна быть пенсия в размере 4 000 грн сегодня. И соответственно, если говорить о пенсии средней, то она должна быть где-то в районе 12 000-13 000", — заявил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В то же время он отметил, что сейчас выплата такой средней пенсии является слишком обременительной для государственного бюджета. Но повышение минимальной пенсии до 4 тысяч гривен вполне реально, поскольку у страны есть необходимые ресурсы для этого.

Ранее мы писали, что в Украине самые большие пенсионные выплаты получают представители судебной системы, прокуратуры и отдельные народные избранники. Размеры таких пенсий действительно впечатляют, ведь они значительно превышают средний уровень доходов большинства работающих украинцев.

Также мы рассказывали, что в августе часть пенсионеров может рассчитывать на дополнительные денежные поступления, которые повысят их ежемесячные выплаты. Эти надбавки начисляются по разным критериям. К тому же они могут пользоваться целым рядом социальных льгот, которые позволяют существенно экономить на ежедневных расходах.