Пенсії УБД у 2025 — яку надбавку можна отримати та від чого залежить її розмір

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Учасники бойових дій (УБД) мають право на підвищення пенсії за наявність стажу понад встановлену норму. Втім, механізм обчислення цієї надбавки не зовсім стандартний, а тому може викликати плутанину у людей.

Про те, як зараховують понаднормовий стаж учасникам бойових дій та чому очікування людей не збігаються з сумами надбавок від ПФУ, пояснило видання "На Пенсії".

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Чи доплачують за понаднормовий стаж учасникам бойових дій

Учасники бойових дій можуть вийти на пенсію раніше — чоловіки у 55 років, жінки у 50. Для цього потрібно мати відповідний страховий стаж:

25 років — для чоловіків;

20 років — для жінок.

Однак багато хто з ветеранів розраховує на більшу пенсію через понаднормовий стаж. Наприклад, якщо людина має не 25, а 37 років стажу, логічно очікувати, що доплату дадуть за всі "зайві" роки — тобто 12. Але це не зовсім так.

Пенсійний фонд враховує додатковий стаж лише після 35 років для чоловіків (і після 30 — для жінок). За кожен рік понад ці межі пенсіонер отримує надбавку в розмірі 1% від основної пенсії, але не більше 1% від мінімальної пенсії за віком.

Тобто, якщо ветеран має 37 років стажу, то надбавка буде лише за 2 роки — ті, що перевищують 35. А не за 12 років, як можна було б подумати, виходячи з мінімального необхідного стажу у 25 років.

Чи бувають винятки

Так, але лише для тих, хто вийшов на пенсію до 1 жовтня 2011 року і кому з того часу не перераховували виплати за новою формулою. У такому разі надбавки можуть рахуватися з урахуванням старих норм — понад 25 років стажу для чоловіків і 20 — для жінок.

Загалом, правила нарахування доплат чітко прописані в законі. Навіть якщо ситуація здається несправедливою, Пенсійний фонд діє в межах чинного законодавства.

Раніше ми писали, що в Україні пенсійні виплати поступово зростають, однак рівень забезпечення звичайних пенсіонерів і представників окремих пільгових груп залишається різним.

Також ми розповідали, що чимало українців наразі мають статус учасників бойових дій (УБД), що відкриває перед ними доступ до державних пільг. До того ж у серпні 2025 року вони можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку.