УБД можуть отримати додаткові гроші в серпні — що потрібно зробити

Військовий ховає гроші у кишеню. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наразі багато громадян України мають статус учасника бойових дій (УБД), що дає їм змогу користуватись низкою пільг від держави. Окрім того, у серпні 2025 року, вони можуть отримати додаткові гроші.

Про те, яку одноразову виплату можуть отримати УБД в серпні та що для цього потрібно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Скільки можна отримати в серпні 2025 року

До Дня Незалежності України учасники бойових дій мають право на одноразову грошову допомогу. Це передбачено чинним Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, у 2025 році розмір допомоги для учасників бойових дій встановлено на рівні 1 000 гривень. Процес отримання грошей відрізняється:

Для пенсіонерів: ветерани, які перебувають на пенсії, отримають гроші автоматично разом з пенсійними нарахуваннями у серпні. Для цивільних зі статусом УБД: ті, хто не є ні військовим, ні пенсіонером, повинні до 1 серпня звернутися із заявою до територіального відділення Пенсійного фонду України. Для військовослужбовців, які продовжують службу: військові отримають виплату за місцем проходження служби. Командування частин формує списки осіб, які мають відповідний статус, і подає запит на нарахування допомоги.

Подати заяву можна особисто в сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі за місцем реєстрації, поштою на адресу відповідного органу Пенсійного фонду, або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ, підписавши заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Хто ще може отримати разову грошову допомогу

Окрім учасників бойових дій, на виплату мають право й інші категорії громадян. Особи з інвалідністю внаслідок війни, а також колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць утримання, визнані особами з інвалідністю, отримають:

І група — 3 100 грн;

II група — 2 900 грн;

III група — 2 700 грн.

Учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні та діти, народжені у місцях примусового утримання батьків, отримають по 1000 грн. Особи, які мають особливі заслуги перед Україною, — 3 100 грн.

Родичі загиблих (померлих) учасників бойових дій, а також члени сімей померлих Захисників і Захисниць України, які не вступили в новий шлюб, отримають 650 грн. Учасники війни, жертви нацистських переслідувань, а також насильно вивезені на роботи та діти учасників опору нацизму — 450 грн.

Раніше ми писали, що військові, які боронять Україну, мають гарантовані пільги. Вони включають знижки на комунальні послуги, безплатне лікування та проїзд.

Також ми розповідали, що Верховна Рада оновила закон щодо захисту військових і їх родин, визначивши механізм виплати разової допомоги у разі загибелі військового в полоні.