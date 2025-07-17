УБД могут получить дополнительные деньги в августе — что нужно сделать

Военный прячет деньги в карман. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сейчас многие граждане Украины имеют статус участника боевых действий (УБД), что дает им возможность пользоваться рядом льгот от государства. Кроме того, в августе 2025 года, они могут получить дополнительные деньги.

О том, какую единовременную выплату могут получить УБД в августе и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Сколько можно получить в августе 2025 года

Ко Дню Независимости Украины участники боевых действий имеют право на единовременную денежную помощь. Это предусмотрено действующим Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Согласно постановлению Кабинета Министров, в 2025 году размер помощи для участников боевых действий установлен на уровне 1 000 гривен. Процесс получения денег отличается:

Для пенсионеров: ветераны, которые находятся на пенсии, получат деньги автоматически вместе с пенсионными начислениями в августе. Для гражданских со статусом УБД: те, кто не является ни военным, ни пенсионером, должны до 1 августа обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины. Для военнослужащих, которые продолжают службу: военные получат выплату по месту прохождения службы. Командование частей формирует списки лиц, имеющих соответствующий статус, и подает запрос на начисление помощи.

Подать заявление можно лично в сервисном центре ПФУ или ЦНАПе по месту регистрации, по почте в адрес соответствующего органа Пенсионного фонда, или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ, подписав заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Кто еще может получить разовую денежную помощь

Кроме участников боевых действий, на выплату имеют право и другие категории граждан. Лица с инвалидностью вследствие войны, а также бывшие малолетние узники концлагерей, гетто и других мест содержания, признанные лицами с инвалидностью, получат:

І группа — 3 100 грн;

II группа — 2 900 грн;

III группа — 2 700 грн.

Участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники и дети, рожденные в местах принудительного содержания родителей, получат по 1000 грн. Лица, имеющие особые заслуги перед Украиной, — 3 100 грн.

Родственники погибших (умерших) участников боевых действий, а также члены семей умерших Защитников и Защитниц Украины, которые не вступили в новый брак, получат 650 грн. Участники войны, жертвы нацистских преследований, а также насильно вывезенные на работы и дети участников сопротивления нацизму — 450 грн.

Ранее мы писали, что военные, которые защищают Украину, имеют гарантированные льготы. Они включают скидки на коммунальные услуги, бесплатное лечение и проезд.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада обновила закон по защите военных и их семей, определив механизм выплаты разовой помощи в случае гибели военного в плену.