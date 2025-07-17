15 млн родинам загиблих військових — Рада розширила коло осіб, які можуть отримати виплати

Шеврон на військовій формі. Фото: УНІАН

Верховна Рада України внесла зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Зокрема, документ врегульовує порядок отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі військового у полоні.

Про це йдеться на сайті партії "Слуга народу".

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"Сьогодні родини наших загиблих у полоні героїв змушені доводити у судах своє право на допомогу. Вони заслуговують на таку ж підтримку, як і рідні загинули в бою. Бо полон — це не мир, це продовження війни", — зазначив ініціатор законопроєкту, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.

Що зміниться для родин полеглих військових

Ключова проблема, за словами парламентаря, полягала в тому, що причину смерті військових, тіла яких повертали з полону, встановлювали українські судмедексперти. І найчастіше вони фіксували загибель від хвороб. Через це родини отримували значно меншу допомогу, ніж за загибель на полі бою.

"Навіть у полоні наші захисники залишаються військовослужбовцями. Тому законопроєкт чітко встановлює, що у разі загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану, незалежно від діагнозу чи причини смерті, родина має право на гарантовану державну допомогу — не менше 15 млн грн", — пояснив він.

Хто ще зможе отримати виплати

Нардеп уточнив, що одноразова грошова допомога призначатиметься також у разі отримання військовослужбовцем поранення, контузії, чи травми, якщо вони призвели до часткової втрати працездатності.

Якщо така людина вже звільнена зі служби, вона має право на виплату впродовж року після звільнення.

Тарас Тарасенко зазначив, що наразі термін, упродовж якого поранені військові могли подати документи на отримання компенсації, становить лише три місяці.

Він зауважив, що такого терміну на збір документів вкрай мало. Військовослужбовці часто проходять тривале лікування чи реабілітацію. Їм фізично складно оформити документи у такі стислі строки. Як наслідок — вони втрачають право на виплати або знову змушені звертатися до суду.

Також законопроєкт уточнює прив’язку суми виплат до прожиткового мінімуму: він має враховуватись станом на 1 січня того року, в який встановлено інвалідність або інший відповідний статус.

Кому з родичів загиблого військового виплачують кошти

Насамперед одноразову грошову допомогу (ОГД) виплачують особам, які вказані в особистому розпорядженні військовослужбовця, якщо такий документ наявний.

Незалежно від змісту особистого розпорядження право на ОГД мають:

малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

Однак у цьому випадку вони отримують 50% від частки, яка належала б кожному з них у разі виплати ОГД за відсутності особистого розпорядження.

За відсутності особистого розпорядження, або якщо воно не охоплює всю суму допомоги, право на її отримання у рівних частках мають:

діти, включно з усиновленими, зачатими за життя загиблої (померлої) особи та народженими після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

вдова чи вдівець;

батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їх батьківські права були поновлені;

внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

особа, з якою загиблий (загибла) спільно проживали, не перебуваючи у шлюбі, але якщо цей факт підтверджено судом утриманці, які визначені Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деякі інші особи".

Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, ця сума розподіляється порівну між рештою членів сім’ї. При цьому відмова має засвідчуватися нотаріально.

Раніше ми писали, на яку соціальну підтримку можуть розраховувати військові, які повернулися з ворожого полону.

Також дізнавайтеся, на яку компенсацію можуть розраховувати захисники та їхні сім'ї.