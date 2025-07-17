15 млн семьям погибших военных — Рада расширила круг лиц, которые могут получить выплаты

Шеврон на военной форме. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". В частности, документ регулирует порядок получения единовременной денежной помощи в случае гибели военного в плену.

Об этом говорится на сайте партии "Слуга народа".

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"Сегодня семьи наших погибших в плену героев вынуждены доказывать в судах свое право на помощь. Они заслуживают такой же поддержки, как и родные погибших в бою. Потому что плен — это не мир, это продолжение войны", — отметил инициатор законопроекта, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко.

Что изменится для семей павших военных

Ключевая проблема, по словам парламентария, заключалась в том, что причину смерти военных, тела которых возвращали из плена, устанавливали украинские судмедэксперты. И чаще всего они фиксировали гибель от болезней. Поэтому семьи получали значительно меньшую помощь, чем за гибель на поле боя.

"Даже в плену наши защитники остаются военнослужащими. Поэтому законопроект четко устанавливает, что в случае гибели военнослужащего в период действия военного положения, независимо от диагноза или причины смерти, семья имеет право на гарантированную государственную помощь — не менее 15 млн грн", — пояснил он.

Кто еще сможет получить выплаты

Нардеп уточнил, что единовременная денежная помощь будет назначаться также в случае получения военнослужащим ранения, контузии или травмы, если они привели к частичной потере трудоспособности.

Если такой человек уже уволен со службы, он имеет право на выплату в течение года после увольнения.

Тарас Тарасенко отметил, что сейчас срок, в течение которого раненые военные могли подать документы на получение компенсации, составляет всего три месяца.

Он отметил, что такого срока на сбор документов крайне мало. Военнослужащие часто проходят длительное лечение или реабилитацию. Им физически сложно оформить документы в такие сжатые сроки. Как следствие — они теряют право на выплаты или снова вынуждены обращаться в суд.

Также законопроект уточняет привязку суммы выплат к прожиточному минимуму: он должен учитываться по состоянию на 1 января того года, в который установлена инвалидность или другой соответствующий статус.

Кому из родственников погибшего военного выплачивают средства

Прежде всего единовременную денежную помощь (ЕДП) выплачивают лицам, указанным в личном распоряжении военнослужащего, если такой документ имеется.

Независимо от содержания личного распоряжения право на ЕДД имеют:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

Однако в этом случае они получают 50% от доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае выплаты ОГД при отсутствии личного распоряжения.

При отсутствии личного распоряжения, или если оно не охватывает всю сумму помощи, право на ее получение в равных долях имеют:

дети, включая усыновленных, зачатых при жизни погибшего (умершего) лица и рожденных после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;

вдова или вдовец;

родители (усыновители), если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены;

внуки погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);

лицо, с которым погибший (погибшая) совместно проживали, не находясь в браке, но если этот факт подтвержден судом иждивенцы, которые определены Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц уволенных с военной службы и некоторые другие лица".

Если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи. При этом отказ должен удостоверяться нотариально.

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