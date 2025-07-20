Пенсии УБД в 2025 — какую прибавку можно получить и от чего зависит ее размер

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Участники боевых действий (УБД) имеют право на повышение пенсии за наличие стажа сверх установленной нормы. Впрочем, механизм исчисления этой надбавки не совсем стандартный, а потому может вызвать путаницу у людей.

О том, как засчитывают сверхурочный стаж участникам боевых действий и почему ожидания людей не совпадают с суммами надбавок от ПФУ, объяснило издание "На Пенсии".

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Доплачивают ли за сверхурочный стаж участникам боевых действий

Участники боевых действий могут выйти на пенсию раньше — мужчины в 55 лет, женщины в 50. Для этого нужно иметь соответствующий страховой стаж:

25 лет — для мужчин;

20 лет — для женщин.

Однако многие из ветеранов рассчитывают на большую пенсию из-за сверхнормативного стажа. Например, если человек имеет не 25, а 37 лет стажа, логично ожидать, что доплату дадут за все "лишние" годы — то есть 12. Но это не совсем так.

Пенсионный фонд учитывает дополнительный стаж только после 35 лет для мужчин (и после 30 — для женщин). За каждый год сверх этих пределов пенсионер получает прибавку в размере 1% от основной пенсии, но не более 1% от минимальной пенсии по возрасту.

То есть, если ветеран имеет 37 лет стажа, то надбавка будет только за 2 года — те, что превышают 35. А не за 12 лет, как можно было бы подумать, исходя из минимального необходимого стажа в 25 лет.

Бывают ли исключения

Да, но только для тех, кто вышел на пенсию до 1 октября 2011 года и кому с того времени не пересчитывали выплаты по новой формуле. В таком случае надбавки могут считаться с учетом старых норм — свыше 25 лет стажа для мужчин и 20 — для женщин.

В общем, правила начисления доплат четко прописаны в законе. Даже если ситуация кажется несправедливой, Пенсионный фонд действует в рамках действующего законодательства.

Ранее мы писали, что в Украине пенсионные выплаты постепенно растут, однако уровень обеспечения обычных пенсионеров и представителей отдельных льготных групп остается разным.

Также мы рассказывали, что многие украинцы сейчас имеют статус участников боевых действий (УБД), что открывает перед ними доступ к государственным льготам. К тому же в августе 2025 года они могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку.