Відпочинок людей з інвалідністю — які пільги надає держава у 2025

Чоловік з інвалідністю рибалить. Фото: УНІАН

Люди з інвалідністю маю чимало пільг від держави. Зокрема їм надається більше часу на відпочинок.

Про те, на яку тривалість відпустки можуть розраховувати люди з інвалідністю у 2025 році, пояснили на сайті Курісовської сільської ради.

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На відміну від інших категорій працівників, люди з інвалідністю можуть використати право на повну щорічну відпустку ще до того, як відпрацюють пів року на новому місці роботи.

Тобто, шестимісячний період безперервної роботи для них не є обов’язковим для отримання такої відпустки.

Працівники з інвалідністю, які вже тривалий час зайняті на підприємстві, мають змогу самостійно обирати час для своєї щорічної відпустки — відповідно до положень статті 10 Закону України "Про відпустки".

Згідно зі статтею 6 цього ж Закону, основна щорічна відпустка для осіб з інвалідністю має таку тривалість:

26 календарних днів — для працівників з III групою інвалідності;

30 календарних днів — для людей, які мають I або II групу інвалідності.

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Також слід зазначити, що люди з інвалідністю мають гарантоване право на відпустку без збереження заробітної плати:

до 30 календарних днів на рік — для людей з III групою інвалідності;

до 60 календарних днів на рік — для працівників з інвалідністю I та II груп.

Учасники бойових дій, які мають інвалідність, мають право щороку отримувати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів

Раніше ми писали, що попри війну, українські громадяни продовжують отримувати пенсії та інші види соціальної допомоги. Люди з інвалідністю також можуть подавати запит на оформлення державних виплат.

Також ми розповідали, що громадяни, які мають інвалідність III групи, користуються низкою державних пільг. Зокрема, вони мають можливість безплатно користуватися певними видами громадського транспорту.