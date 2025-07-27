Отдых людей с инвалидностью — какие льготы предоставляет государство в 2025

Мужчина с инвалидностью рыбачит. Фото: УНИАН

Люди с инвалидностью имею немало льгот от государства. В частности им предоставляется больше времени на отдых.

О том, на какую продолжительность отпуска могут рассчитывать люди с инвалидностью в 2025 году, объяснили на сайте Курисовского сельского совета.

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В отличие от других категорий работников, люди с инвалидностью могут использовать право на полный ежегодный отпуск еще до того, как отработают полгода на новом месте работы.

То есть, шестимесячный период непрерывной работы для них не является обязательным для получения такого отпуска.

Работники с инвалидностью, которые уже длительное время заняты на предприятии, могут самостоятельно выбирать время для своего ежегодного отпуска — в соответствии с положениями статьи 10 Закона Украины "Об отпусках".

Согласно статье 6 этого же Закона, основной ежегодный отпуск для лиц с инвалидностью имеет такую продолжительность:

26 календарных дней — для работников с III группой инвалидности;

30 календарных дней — для людей, которые имеют I или II группу инвалидности.

Сколько дополнительных дней отдыха можно взять в 2025 году

Также следует отметить, что люди с инвалидностью имеют гарантированное право на отпуск без сохранения заработной платы:

до 30 календарных дней в год — для людей с III группой инвалидности;

до 60 календарных дней в год — для работников с инвалидностью I и II групп.

Участники боевых действий, имеющие инвалидность, имеют право ежегодно получать дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней

Ранее мы писали, что несмотря на войну, украинские граждане продолжают получать пенсии и другие виды социальной помощи. Люди с инвалидностью также могут подавать запрос на оформление государственных выплат.

Также мы рассказывали, что граждане, имеющие инвалидность III группы, пользуются рядом государственных льгот. В частности, они имеют возможность бесплатно пользоваться определенными видами общественного транспорта.