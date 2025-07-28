Пенсии людей с инвалидностью — какими будут минимальные суммы для каждой группы с августа

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В Украине граждане, полностью или частично утратившие трудоспособность, имеют право на пенсию по инвалидности. В зависимости от состояния здоровья человеку может быть установлена І, II или III группа инвалидности. В августе выплаты продолжают поступать и многих интересует, изменится ли размер пособия со следующего месяца.

О том, сколько будут получать украинцы, имеющие инвалидность, в августе 2025 года, рассказала редакция профильного сайта "На Пенсии".

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Кто имеет право на пенсию по инвалидности и как определяется ее размер

Получить пенсию по инвалидности могут лица с потерей трудоспособности, при наличии необходимого страхового стажа — от одного до пятнадцати лет, в зависимости от возраста, в котором установлена инвалидность. Размер выплат зависит от группы:

І группа — 100% от пенсии по возрасту;

II группа — 90% от пенсии по возрасту;

III группа — 50% от пенсии по возрасту.

"Наименьшая пенсионная выплата не может быть ниже уровня прожиточного минимума, даже если речь идет о III группе инвалидности. На сегодня это 2 361 гривна", — отмечает пенсионный эксперт Сергей Коробкин.

Он также добавил, что с 1 марта для людей с I группой инвалидности из-за общего заболевания пенсия не может быть меньше 3 323 грн.

Особые условия для военных с августа 2025 года

Военнослужащие, которые получили инвалидность во время службы, в течение трех месяцев после увольнения или вследствие заболеваний, возникших во время прохождения службы, имеют право на пенсию независимо от трудового стажа.

Пенсионные начисления определяются в процентах от денежного обеспечения:

Инвалидность из-за войны:

І группа — 100%. II группа — 80%. III группа — 60%.

Другие обстоятельства:

І группа — 70%. II группа — 60%. III группа — 40%.

Получается, что минимальные гарантированные выплаты с 1 августа 2025 года будут составлять: для I группы — 16 847 грн, для II — 13 822 грн, а для III — 9 478 грн.

Пенсии для пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС в 2025 году

В 2025 году также предусмотрены специальные выплаты для пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Пенсии чернобыльцам начисляются или с учетом официальной зарплаты, которую они получали во время работы в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или из расчета пятикратного размера минимальной зарплаты по состоянию на 1 января соответствующего года.

Минимальные пенсии для людей с инвалидностью, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, составят:

І группа — 9 855,71 грн;

II группа — 7 884,57 грн;

III группа — 6 077,70 грн;

Дети с инвалидностью — 6 077,70 грн.

Для ликвидаторов последствий трагедии суммы больше:

І группа — 17 486,60 грн;

II группа — 13 989,28 грн;

III группа — 10 491,96 грн.

Кому нужно обратиться в ПФУ в 2025 году

С 1 июля 2025 года в Украине вступили в силу новые правила. Отныне именно Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назначает и выплачивает социальные пособия для лиц с инвалидностью. Тем, кто еще не подал заявление, необходимо обратиться в ПФУ.

Пенсионный фонд теперь отвечает за назначение государственной помощи тем, кто не имеет права на пенсию, выплату пособия по уходу, поддержку детей с инвалидностью и людей с инвалидностью с детства, а также за предоставление помощи на погребение для определенных категорий.

Если человек уже получает соответствующую помощь, то дополнительных действий от него не требуется — выплаты продолжатся автоматически по действующим правилам.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью в Украине пользуются рядом государственных привилегий. В частности, им предусмотрено больше времени для отдыха.

Также мы рассказывали, что условия выхода на пенсию в стране постепенно усложняются. Если раньше для оформления пенсии в 60 лет требовалось не менее 25 лет страхового стажа, то теперь это требование ежегодно растет.