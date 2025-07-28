Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выплаты людям с инвалидностью — минимальные суммы с августа

Выплаты людям с инвалидностью — минимальные суммы с августа

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 19:20
Пенсии людей с инвалидностью — какими будут минимальные суммы для каждой группы с августа
Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В Украине граждане, полностью или частично утратившие трудоспособность, имеют право на пенсию по инвалидности. В зависимости от состояния здоровья человеку может быть установлена І, II или III группа инвалидности. В августе выплаты продолжают поступать и многих интересует, изменится ли размер пособия со следующего месяца.

О том, сколько будут получать украинцы, имеющие инвалидность, в августе 2025 года, рассказала редакция профильного сайта "На Пенсии".

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на пенсию по инвалидности и как определяется ее размер

Получить пенсию по инвалидности могут лица с потерей трудоспособности, при наличии необходимого страхового стажа — от одного до пятнадцати лет, в зависимости от возраста, в котором установлена инвалидность. Размер выплат зависит от группы:

  • І группа — 100% от пенсии по возрасту;
  • II группа — 90% от пенсии по возрасту;
  • III группа — 50% от пенсии по возрасту.

"Наименьшая пенсионная выплата не может быть ниже уровня прожиточного минимума, даже если речь идет о III группе инвалидности. На сегодня это 2 361 гривна", — отмечает пенсионный эксперт Сергей Коробкин.

Он также добавил, что с 1 марта для людей с I группой инвалидности из-за общего заболевания пенсия не может быть меньше 3 323 грн.

Особые условия для военных с августа 2025 года

Военнослужащие, которые получили инвалидность во время службы, в течение трех месяцев после увольнения или вследствие заболеваний, возникших во время прохождения службы, имеют право на пенсию независимо от трудового стажа.

Пенсионные начисления определяются в процентах от денежного обеспечения:

  • Инвалидность из-за войны:
  1. І группа — 100%.
  2. II группа — 80%.
  3. III группа — 60%.
  • Другие обстоятельства:
  1. І группа — 70%.
  2. II группа — 60%.
  3. III группа — 40%.

Получается, что минимальные гарантированные выплаты с 1 августа 2025 года будут составлять: для I группы — 16 847 грн, для II — 13 822 грн, а для III — 9 478 грн.

Пенсии для пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС в 2025 году

В 2025 году также предусмотрены специальные выплаты для пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Пенсии чернобыльцам начисляются или с учетом официальной зарплаты, которую они получали во время работы в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или из расчета пятикратного размера минимальной зарплаты по состоянию на 1 января соответствующего года.

Минимальные пенсии для людей с инвалидностью, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, составят:

  • І группа — 9 855,71 грн;
  • II группа — 7 884,57 грн;
  • III группа — 6 077,70 грн;
  • Дети с инвалидностью — 6 077,70 грн.

Для ликвидаторов последствий трагедии суммы больше:

  • І группа — 17 486,60 грн;
  • II группа — 13 989,28 грн;
  • III группа — 10 491,96 грн.

Кому нужно обратиться в ПФУ в 2025 году

С 1 июля 2025 года в Украине вступили в силу новые правила. Отныне именно Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назначает и выплачивает социальные пособия для лиц с инвалидностью. Тем, кто еще не подал заявление, необходимо обратиться в ПФУ.

Пенсионный фонд теперь отвечает за назначение государственной помощи тем, кто не имеет права на пенсию, выплату пособия по уходу, поддержку детей с инвалидностью и людей с инвалидностью с детства, а также за предоставление помощи на погребение для определенных категорий.

Если человек уже получает соответствующую помощь, то дополнительных действий от него не требуется — выплаты продолжатся автоматически по действующим правилам.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью в Украине пользуются рядом государственных привилегий. В частности, им предусмотрено больше времени для отдыха.

Также мы рассказывали, что условия выхода на пенсию в стране постепенно усложняются. Если раньше для оформления пенсии в 60 лет требовалось не менее 25 лет страхового стажа, то теперь это требование ежегодно растет.

выплаты пенсии инвалидность лицо с инвалидностью социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации