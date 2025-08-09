Выплаты для людей с инвалидностью — кто дополнительно получит несколько тысяч гривен в августе

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Ко Дню Независимости, который отмечается 24 августа, правительство предусмотрело специальные денежные выплаты для граждан Украины. Получить их сможет большое количество людей, которые относятся к определенным льготным категориям.

О том, какие выплаты получат люди с инвалидностью в августе 2025 года, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Сколько доплатят людям с инвалидностью в августе

В августе на финансовую поддержку могут рассчитывать люди с инвалидностью вследствие войны, бывшие малолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин. Размер выплат в 2025 году будет составлять:

III группа — 2 700 грн;

II группа — 2 900 грн;

I группа — 3 100 грн;

Кроме того, 3 100 грн получит и та категория граждан, которая имеет особые заслуги перед государством.

Кто еще получит выплаты ко Дню независимости в августе

Финансовая помощь предусмотрена также для таких категорий:

450 грн: участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лица, вывезенные на принудительные работы, а также дети партизан, подпольщиков и других борцов с нацистским режимом в тылу;

участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лица, вывезенные на принудительные работы, а также дети партизан, подпольщиков и других борцов с нацистским режимом в тылу; 650 грн: члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, вдовы/вдовцы умерших лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, которые не вступили в новый брак, а также участники войны и жертвы нацистских преследований, признанные при жизни лицами с инвалидностью из-за общего заболевания, производственной травмы или других причин;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, вдовы/вдовцы умерших лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, которые не вступили в новый брак, а также участники войны и жертвы нацистских преследований, признанные при жизни лицами с инвалидностью из-за общего заболевания, производственной травмы или других причин; 1 000 грн: участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники (до 18 лет на момент заключения) концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в таких местах во время заключения родителей.

Стоит знать, что для граждан, которые не являются пенсионерами и не проходят военную службу, выплата будет осуществляться только после подачи соответствующего заявления.

Ранее мы писали, что в Украине люди с инвалидностью имеют право оформить пенсию раньше, чем достигнут установленного для всех пенсионного возраста. Это возможно при условии, что они накопили необходимый страховой стаж.

Также мы рассказывали, что I группа инвалидности — это люди с тяжелыми проблемами со здоровьем, которые почти полностью теряют способность самостоятельно за собой ухаживать и нуждаются в постоянной помощи со стороны других. Государство предоставляет им дополнительные льготы и социальную поддержку.