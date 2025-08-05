Пільги для людей з I групою інвалідності — яку підтримку держава надає в серпні

Людина з інвалідністю. Фото: Freepik

Люди з інвалідністю І групи — це громадяни з тяжкими порушеннями здоров’я, які майже не можуть самостійно доглядати за собою. Вони потребують допомоги або нагляду від інших. Саме тому держава надає їм додаткову підтримку у вигляді пільг.

Про те, які пільги мають українці з I групою інвалідності, нагадали фахівці профільної платформи "EnableMe UA".

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Кому встановлюють I групу інвалідності та які пільги їм надають

Ця група встановлюється людям із серйозними порушеннями здоров’я через хвороби, травми чи вроджені вади. Вони часто не можуть виконувати звичайні побутові та соціальні функції без сторонньої допомоги. У 2025 році українці з I групою інвалідності можуть розраховувати на таку підтримку:

Житлові пільги

Люди з I групою інвалідності мають право першочергово покращувати житло або отримувати житло і земельні ділянки для особистого користування.

Деякі категорії людей з інвалідністю, наприклад постраждалі від Чорнобиля, ветерани війни та працівники правоохоронних органів, можуть безплатно приватизувати квартиру або будинок із державного чи комунального житлового фонду.

Транспортні пільги

Люди з інвалідністю І групи можуть безплатно їздити в громадському транспорті. Для мешканців столиці потрібно отримати Картку киянина в Ощадбанку, а потім активувати пільги через Управління праці та соцзахисту..

Громадяни, що належать до першої групи, та їхні супроводжуючі мають 50% знижку на квитки у внутрішньому залізничному сполученні з 1 жовтня до 15 травня. Українці, у яких інвалідність виникла в наслідок війни, можуть один раз на рік безплатно їздити залізницею туди й назад, а їх супроводжуючі — зі знижкою 50%.

Для покупки квитків зі знижкою треба обирати тип "Пільговий" і вказувати серію і номер посвідчення інваліда. Якщо система не підтверджує дані, треба звернутися до місцевого управління соцзахисту.

Пільги на ліки

Люди з інвалідністю I групи мають право на 50% знижку при купівлі лікарських засобів за рецептом. Також вони можуть отримувати засоби реабілітації, протези й медвироби безплатно або зі знижкою.

Для громадян, у яких інвалідність пов'язана з вадами зору, передбачене безплатне забезпечення тростинами, аудіоплеєрами та спеціальними годинниками за медичним висновком.

Чи передбачені комунальні пільги для людей з інвалідністю І групи

Загальна категорія людей з I групою інвалідності не має пільг на оплату комуналки. Але громадяни, чия інвалідність пов’язана з участю у бойових діях, мають 100% знижку на оплату комунальних послуг у межах встановлених норм, а також на газ, електроенергію і паливо для опалення. Такі ж пільги мають жертви нацистських переслідувань.

Люди, що отримали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи, ліквідатори її наслідків та їхні сім’ї отримують 50% знижки на оплату житла, комунальних послуг, палива та проживання в гуртожитках.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю користуються широким спектром державних пільг. Зокрема, для громадян, які продовжують працювати, передбачено подовжений час для відпочинку.

Також ми розповідали, що в Україні люди з інвалідністю можуть виходити на пенсію достроково — раніше, ніж загальний пенсійний вік, якщо вони мають достатній страховий стаж.