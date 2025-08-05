Льготы для людей с I группой инвалидности — какую поддержку государство оказывает в августе

Человек с инвалидностью. Фото: Freepik

Люди с инвалидностью I группы — это граждане с тяжелыми нарушениями здоровья, которые почти не могут самостоятельно ухаживать за собой. Они нуждаются в помощи или присмотре от других. Именно поэтому государство оказывает им дополнительную поддержку в виде льгот.

О том, какие льготы имеют украинцы с I группой инвалидности, напомнили специалисты профильной платформы "EnableMe UA".

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Кому устанавливают I группу инвалидности и какие льготы им предоставляют

Эта группа устанавливается людям с серьезными нарушениями здоровья из-за болезней, травм или врожденных пороков. Они часто не могут выполнять обычные бытовые и социальные функции без посторонней помощи. В 2025 году украинцы с I группой инвалидности могут рассчитывать на такую поддержку:

Жилищные льготы

Люди с I группой инвалидности имеют право первоочередно улучшать жилье или получать жилье и земельные участки для личного пользования.

Некоторые категории людей с инвалидностью, например пострадавшие от Чернобыля, ветераны войны и работники правоохранительных органов, могут бесплатно приватизировать квартиру или дом из государственного или коммунального жилого фонда.

Транспортные льготы

Люди с инвалидностью I группы могут бесплатно ездить в общественном транспорте. Для жителей столицы нужно получить Карточку киевлянина в Ощадбанке, а затем активировать льготы через Управление труда и соцзащиты.

Граждане, принадлежащие к первой группе, и их сопровождающие имеют 50% скидку на билеты во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 октября по 15 мая. Украинцы, у которых инвалидность возникла в результате войны, могут один раз в год бесплатно ездить железной дорогой туда и обратно, а их сопровождающие — со скидкой 50%.

Для покупки билетов со скидкой надо выбирать тип "Льготный" и указывать серию и номер удостоверения инвалида. Если система не подтверждает данные, надо обратиться в местное управление соцзащиты.

Льготы на лекарства

Люди с инвалидностью I группы имеют право на 50% скидку при покупке лекарственных средств по рецепту. Также они могут получать средства реабилитации, протезы и медизделия бесплатно или со скидкой.

Для граждан, у которых инвалидность связана с недостатками зрения, предусмотрено бесплатное обеспечение тростями, аудиоплеерами и специальными часами по медицинскому заключению.

Предусмотрены ли коммунальные льготы для людей с инвалидностью I группы

Общая категория людей с I группой инвалидности не имеет льгот на оплату коммуналки. Но граждане, чья инвалидность связана с участием в боевых действиях, имеют 100% скидку на оплату коммунальных услуг в пределах установленных норм, а также на газ, электроэнергию и топливо для отопления. Такие же льготы имеют жертвы нацистских преследований.

Люди, получившие инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы, ликвидаторы ее последствий и их семьи получают 50% скидки на оплату жилья, коммунальных услуг, топлива и проживание в общежитиях.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью пользуются широким спектром государственных льгот. В частности, для граждан, которые продолжают работать, предусмотрено продленное время для отдыха.

Также мы рассказывали, что в Украине люди с инвалидностью могут выходить на пенсию досрочно — раньше, чем общий пенсионный возраст, если они имеют достаточный страховой стаж.