Главная Экономика Больше денег для УБД — на сколько вырастут выплаты в августе

Больше денег для УБД — на сколько вырастут выплаты в августе

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 18:10
Выплаты военным — почему за август должно прийти больше денег
500 гривен в кармане военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Граждане Украины со статусом участника боевых действий (УБД) и их семьи — имеют право на государственные льготы и финансовую поддержку. Иногда государство предоставляет дополнительные деньги военным, посвящая эти выплаты определенному событию.

О том, какую надбавку могут получить участники боевых действий в августе, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

На какую дополнительную сумму рассчитывать УБД в августе

Закон определяет, кто может получить средства в честь Дня независимости, а размер выплат ежегодно устанавливает Кабинет Министров Украины. В 2025 году каждый УБД получит 1 000 грн в соответствии с постановлением №486, а военнослужащие с особыми заслугами перед Украиной — 3 100 грн.

Пенсионеры из числа УБД получают выплаты автоматически вместе с пенсией, дополнительные заявки не нужны. Те, кто сейчас проходит службу, получат помощь через место службы — заявление подает командир воинской части.

Участники боевых действий, которые не являются пенсионерами и не служат, а работают, должны обратиться в Пенсионный фонд лично или через электронный портал для начисления выплат.

Кому еще выплатят деньги ко Дню Независимости

УБД — не единственная категория граждан, которая получит выплаты от государства в честь праздника. Ко Дню Независимости предусмотрены также единоразовые выплаты для других категорий граждан:

  1. 450 грн получат украинцы, которые принимали участие в войне против нацизма, проходили через концлагеря или гетто, работали на принудительных работах, а также дети партизан или участников подпольной деятельности.
  2. Семьи погибших ветеранов и защитников Украины, а также супруги умерших украинцев со статусом инвалида войны (при условии, что они не вступали во второй брак), получат по 650 грн.

Люди, которые имеют инвалидность, получают помощь в зависимости от группы: первая группа — 3 100 грн, вторая — 2 900 грн, третья — 2 700 грн. Выплаты назначаются тем, кто получил такой статус из-за войны или был заключен в концлагере или гетто до 14 лет, независимо от причины инвалидности.

Ранее мы писали, что в Украине военные со статусом "участник боевых действий" могут пользоваться различными льготами: трудовыми, образовательными, на коммунальные услуги и тому подобное. Также им гарантируют бесплатный проезд в городском и междугороднем транспорте.

Также мы рассказывали, что жены военных также имеют право на социальные гарантии, которые поддерживают семьи защитников и признают их вклад в безопасность страны. Однако многие семьи не всегда знают, на какую помощь они реально могут рассчитывать.

выплаты День Независимости деньги УБД военнослужащие
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
