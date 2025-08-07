Відео
Головна Економіка Безоплатний проїзд для УБД — чи має право перевізник відмовити

Безоплатний проїзд для УБД — чи має право перевізник відмовити

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 09:10
Пільги для УБД — чи мають право відмовити у безоплатному проїзді
Посвідчення УБД в руках. Фото: УНІАН

Військовослужбовці зі статусом учасників бойових дій мають право користуватися різними пільгами — трудовими, освітніми, знижками на комунальні послуги тощо. Крім того, захисникам гарантують право на безплатний проїзд міським та міжміським транспортом.

Новини.LIVE розповідають, чи можуть учаснику бойових дій відмовити у безоплатному проїзді.

Читайте також:

Які транспортні пільги належать УБД

Згідно з пунктом 17 статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", військовослужбовці зі статусом УБД мають право на безоплатний проїзд:

  • усіма видами міського пасажирського транспорту;
  • автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості;
  • залізничним і водним транспортом приміського сполучення;
  • автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

Крім того, учасники бойових дій можуть скористатися безплатним проїздом один раз на два роки (туди й назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або один раз на рік (туди й назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою.

Як діяти, якщо УБД відмовляють у пільговому проїзді

Алгоритм дій при відмові водія у пільговому проїзді захиснику пояснили фахівці "Гончаренко центру":

  1. При відмові водія у пільговому проїзді пасажиру варто сплатити за проїзд та затребувати квиток (за можливості — з відеофіксацією). Якщо квитка не видають — то це ще одне правопорушення, про яке варто написати скаргу до податкової.
  2. Зафіксувати назву компанії-перевізника (має бути наведена в салоні), поскаржитись на телефон диспетчера.
  3. Заручитись підтримкою свідків — інших пасажирів, обмінятись з ними телефонними номерами.
  4. Викликати поліцію, передати дані про маршрутку та наполягати на складанні матеріалів про адміністративне правопорушення за ст. 133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Якщо поліцію не викликали, після виходу з маршрутки слід записати чи сфотографувати (краще) — держзнак автомобіля. Далі потрібно написати офіційні скарги до перевізника і до органу місцевого самоврядування (якщо мова про міські перевезення), або до Державної служби України з безпеки на транспорті — якщо йдеться про міжміські перевезення.

Скарги необхідно направляти рекомендованим листом з повідомленням про вручення або віддавати з проставленням вхідного номера на вашому примірнику, зазначивши назву перевізника, номер держзнака автомобіля.

Юристи також зауважили, що безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне за собою адміністративну відповідальність.

Відповідно до частини сьомої статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — це накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

порушення пільги УБД проїзд соціальний захист
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
