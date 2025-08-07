Льготы для УБД — имеют ли право отказать в бесплатном проезде

Удостоверение УБД в руках. Фото: УНИАН

Военнослужащие со статусом участников боевых действий имеют право пользоваться различными льготами — трудовыми, образовательными, скидками на коммунальные услуги и тому подобное. Кроме того, защитникам гарантируют право на бесплатный проезд городским и междугородним транспортом.

могут ли участнику боевых действий отказать в бесплатном проезде.

Какие транспортные льготы принадлежат УБД

Согласно пункту 17 статьи 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", военнослужащие со статусом УБД имеют право на бесплатный проезд:

всеми видами городского пассажирского транспорта;

автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;

железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;

автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства.

Кроме того, участники боевых действий могут воспользоваться бесплатным проездом один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой.

Как действовать, если УБД отказывают в льготном проезде

Алгоритм действий при отказе водителя в льготном проезде защитнику объяснили специалисты "Гончаренко центра":

При отказе водителя в льготном проезде пассажиру стоит оплатить проезд и потребовать билет (по возможности — с видеофиксацией). Если билет не выдают — то это еще одно правонарушение, о котором стоит написать жалобу в налоговую. Зафиксировать название компании-перевозчика (должно быть приведено в салоне), пожаловаться на телефон диспетчера. Заручиться поддержкой свидетелей — других пассажиров, обменяться с ними телефонными номерами. Вызвать полицию, передать данные о маршрутке и настаивать на составлении материалов об административном правонарушении по ст. 133-1 Кодекса об административных правонарушениях Украины.

Если полицию не вызвали, после выхода из маршрутки следует записать или сфотографировать (лучше) — госзнак автомобиля. Далее нужно написать официальные жалобы к перевозчику и в орган местного самоуправления (если речь о городских перевозках), или в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте — если речь идет о междугородних перевозках.

Жалобы необходимо направлять заказным письмом с уведомлением о вручении или отдавать с проставлением входящего номера на вашем экземпляре, указав название перевозчика, номер госзнака автомобиля.

Юристы также отметили, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет за собой административную ответственность.

Согласно части седьмой статьи 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях — это наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан — субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

