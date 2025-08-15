Відео
Економіка Плюс до пенсії — кому доплачують майже 1000 грн щомісяця

Плюс до пенсії — кому доплачують майже 1000 грн щомісяця

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 05:45
Надбавки для пенсіонерів — 5 категорій українців, яким держава має доплачувати майже 1000 грн щомісяця
Людина тримає 1000 гривень. Фото: УНІАН

В Україні пенсіонери отримують не лише щомісячну виплату від держави, а й додаткову фінансову підтримку. Наприклад, існують надбавки для людей старше 65 і 70 років. Однак певні категорії українців похилого віку мають право на ще одну спеціальну виплату.

Про те, кому доплачують до пенсії майже 1000 гривень щомісячно, зазначається в законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Читайте також:

Хто має право на додаткові надбавки

Згідно зі статтею 1 Закону України, пенсіонери можуть отримати додаткові кошти, якщо вони зробили значний внесок у розвиток держави або досягли виняткових успіхів у професійній діяльності. Такі надбавки закріплюються державним бюджетом і є постійними.

Як зазначено у пункті 1 статті 1, право на надбавку за видатні заслуги мають лише певні категорії громадян. Серед них — Герої України, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні або ті, хто отримав чотири й більше державних орденів після проголошення незалежності України.

Також доплата до пенсії може нараховуватися народним артистам та іншим особам із відповідним почесним званням, присвоєним після 1991 року.

Окрім цього, право на таку виплату мають матері, які народили і виховали понад п’ять дітей до шести років. У разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав, пенсія може перейти батькові, який виховує дітей. Також при нарахуванні враховуються усиновлені діти.

Від чого залежить розмір надбавки та коли сума може збільшитись

Розмір надбавки визначається від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і становить 35–40% від 2 361 грн. Це означає, що відповідно до статті 5 Закону, матері-героїні та громадяни з видатними заслугами можуть отримувати щомісячні доплати в межах 826–944 грн.

Хоча прожитковий мінімум у 2025 році не переглядали, його періодично підвищують. Наступне зростання можливе уже з 1 січня наступного року. Якщо це станеться, розмір щомісячної надбавки для вищезгаданих громадян також буде збільшено.

Раніше ми писали, що нещодавно в медіа знову обговорюють можливість оподаткування пенсій в Україні, що викликало тривогу серед літніх людей, особливо тих, хто отримує значні виплати.

Також ми розповідали, що в Україні щороку можна втрачати понад 14 тисяч гривень лише через те, що заяву на отримання пенсії подано у "неправильний день". При цьому більшість пенсіонерів навіть не підозрюють, що така практика існує вже багато років.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
