Надбавки для пенсионеров — 5 категорий украинцев, которым государство должно доплачивать почти 1000 грн ежемесячно

В Украине пенсионеры получают не только ежемесячную выплату от государства, но и дополнительную финансовую поддержку. Например, существуют надбавки для людей старше 65 и 70 лет. Однако определенные категории украинцев пожилого возраста имеют право на еще одну специальную выплату.

О том, кому доплачивают к пенсии почти 1000 гривен ежемесячно, отмечается в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Кто имеет право на дополнительные надбавки

Согласно статье 1 Закона Украины, пенсионеры могут получить дополнительные средства, если они сделали значительный вклад в развитие государства или достигли исключительных успехов в профессиональной деятельности. Такие надбавки закрепляются государственным бюджетом и являются постоянными.

Как указано в пункте 1 статьи 1, право на надбавку за выдающиеся заслуги имеют только определенные категории граждан. Среди них — Герои Украины, награжденные орденом Героев Небесной Сотни или те, кто получил четыре и более государственных орденов после провозглашения независимости Украины.

Также доплата к пенсии может начисляться народным артистам и другим лицам с соответствующим почетным званием, присвоенным после 1991 года.

Кроме этого, право на такую выплату имеют матери, которые родили и воспитали более пяти детей до шести лет. В случае смерти матери или лишения ее родительских прав, пенсия может перейти отцу, который воспитывает детей. Также при начислении учитываются усыновленные дети.

От чего зависит размер надбавки и когда сумма может увеличиться

Размер надбавки определяется от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и составляет 35-40% от 2 361 грн. Это означает, что в соответствии со статьей 5 Закона, матери-героини и граждане с выдающимися заслугами могут получать ежемесячные доплаты в пределах 826-944 грн.

Хотя прожиточный минимум в 2025 году не пересматривали, его периодически повышают. Следующий рост возможен уже с 1 января следующего года. Если это произойдет, размер ежемесячной надбавки для вышеупомянутых граждан также будет увеличен.

Также мы рассказывали, что в Украине ежегодно можно терять более 14 тысяч гривен только из-за того, что заявление на получение пенсии подано в "неправильный день". При этом большинство пенсионеров даже не подозревают, что такая практика существует уже много лет.