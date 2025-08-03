Виплати людей похилого віку — чи потрібно платити податок з пенсії в серпні

Жінка похилого віку тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Останнім часом у ЗМІ знову з’явилися повідомлення про нібито можливе оподаткування пенсій в Україні. Це викликало занепокоєння серед пенсіонерів, особливо тих, хто отримує великі виплати.

Про те, чи дійсно пенсії українців підлягають оподаткуванню у 2025 році, розповідає видання "На Пенсії".

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Чому з'явилась інформація про оподаткування пенсій

Експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін пояснив, що причина паніки — старе роз’яснення Державної податкової служби від 2015 року. Тоді діяла норма, за якою податком обкладалися пенсії, що перевищували три мінімальні зарплати.

Однак у 2018 році Конституційний суд визнав цю норму неконституційною, а у 2020 році її прибрали з Податкового кодексу. Відтоді жодні пенсійні виплати в Україні не оподатковуються.

Чи є податок на пенсії зараз

У 2025 році держава не утримує податків із пенсій, незалежно від їхнього розміру. Навіть якби стара норма діяла, вона б стосувалася лише пенсій понад 24 000 грн. При цьому максимальна пенсія у 2025 році становить 23 610 грн, що менше цієї межі.

Податків на пенсії немає, але діють інші обмеження. Зокрема, для працюючих пенсіонерів виплати можуть бути зменшені. Це не є податком, але фактично є способом економії бюджетних коштів.

Наприклад, деяким доводиться обирати між зарплатою та пенсією за вислугу років. Якщо людина продовжує працювати на посаді, що дає право на таку пенсію, їй потрібно або відмовитися від пенсії, або залишити роботу. Водночас можна знайти іншу посаду, яка такого права не передбачає.

Отже, у 2025 році пенсії в Україні не оподатковуються, але певні обмеження для окремих категорій пенсіонерів залишаються чинними.

Раніше ми писали, що держава підтримує громадян поважного віку через пенсії, пільги та соцпослуги. Водночас навіть отримувачі такої допомоги можуть бути оштрафовані за порушення встановлених правил.

Також ми розповідали, що в Україні люди з повною чи частковою втратою працездатності мають право на пенсію по інвалідності, яку призначають залежно від групи — І, II або III.