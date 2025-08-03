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Главная Экономика Пенсии в августе — придется ли отдавать часть государству

Пенсии в августе — придется ли отдавать часть государству

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 05:45
Выплаты стариков — нужно ли платить налог с пенсии в августе
Пожилая женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В последнее время в СМИ снова появились сообщения о якобы возможном налогообложении пенсий в Украине. Это вызвало беспокойство среди пенсионеров, особенно тех, кто получает большие выплаты.

О том, действительно ли пенсии украинцев подлежат налогообложению в 2025 году, рассказывает издание "На Пенсии".

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Почему появилась информация о налогообложении пенсий

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объяснил, что причина паники — старое разъяснение Государственной налоговой службы от 2015 года. Тогда действовала норма, по которой налогом облагались пенсии, превышающие три минимальные зарплаты.

Однако в 2018 году Конституционный суд признал эту норму неконституционной, а в 2020 году ее убрали из Налогового кодекса. С тех пор никакие пенсионные выплаты в Украине не облагаются налогом.

Есть ли налог на пенсии сейчас

В 2025 году государство не удерживает налоги с пенсий, независимо от их размера. Даже если бы старая норма действовала, она бы касалась только пенсий свыше 24 000 грн. При этом максимальная пенсия в 2025 году составляет 23 610 грн, что меньше этого предела.

Налогов на пенсии нет, но действуют другие ограничения. В частности, для работающих пенсионеров выплаты могут быть уменьшены. Это не является налогом, но фактически является способом экономии бюджетных средств.

Например, некоторым приходится выбирать между зарплатой и пенсией за выслугу лет. Если человек продолжает работать на должности, дающей право на такую пенсию, ему нужно либо отказаться от пенсии, либо оставить работу. В то же время можно найти другую должность, которая такого права не предусматривает.

Итак, в 2025 году пенсии в Украине не облагаются налогом, но определенные ограничения для отдельных категорий пенсионеров остаются в силе.

Ранее мы писали, что государство поддерживает граждан почтенного возраста через пенсии, льготы и соцуслуги. В то же время даже получатели такой помощи могут быть оштрафованы за нарушение установленных правил.

Также мы рассказывали, что в Украине люди с полной или частичной потерей трудоспособности имеют право на пенсию по инвалидности, которую назначают в зависимости от группы — I, II или III.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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