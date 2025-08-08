Найбільші пенсії в ЄС — в яких країнах найкращі умови для людей похилого віку

Людина тримає євро. Фото: УНІАН

Розмір пенсій залишається актуальною темою для багатьох країн світу. У деяких державах люди з нетерпінням чекають виходу на пенсію, знаючи, що зможуть жити без фінансових труднощів. В інших — літнім людям доводиться працювати далі, бо пенсійних виплат недостатньо навіть на базові потреби.

Про те, де в Європі найкращі пенсії, зазначається в дослідженні Visual Capitalist.

Де у Європі виплачують найщедріші пенсії

Лише три європейські країни забезпечують своїм пенсіонерам річні виплати, що перевищують 30 тисяч євро. Ісландія, Люксембург та Норвегія посідають передові позиції у цьому рейтингу.

Причиною таких високих виплат є стабільні економіки, високий рівень заробітної плати, ефективні фінансові інструменти та сильна система заощаджень.

Значна частка бюджетних доходів цих країн надходить з енергетичного та банківського секторів, що дозволяє гарантувати гідне забезпечення пенсіонерів. Згідно зі статистикою за 2022 рік, найкращі умови для людей похилого віку забезпечують такі держави:

Ісландія — 36 000 євро;

Люксембург — 31 800 євро;

Норвегія — 30 900 євро;

Данія — 30 200 євро;

Швейцарія — 27 000 євро;

Австрія — 24 300 євро;

Нідерланди — 24 100 євро.

Окремо варто зазначити, що у Данії та Швейцарії діють додаткові обов’язкові накопичувальні системи, які підвищують рівень соціального захисту пенсіонерів.

В яких країнах ЄС пенсіонери мають найменші виплати

Натомість у країнах Південної Європи: Франції, Італії та Іспанії, попри суттєві державні витрати на пенсійну систему, розмір річних виплат для більшості пенсіонерів не перевищує 20 тисяч євро. Така ситуація пов’язана з демографічним навантаженням і економічною нестабільністю.

Експерти вважають, що ці країни могли б покращити ситуацію, переглянувши пенсійний вік та впровадивши індексацію виплат з урахуванням інфляції.

Також досить низькі пенсії спостерігаються в Польщі та Угорщині — у цих державах пенсійні виплати рідко перевищують 7 000 євро на рік. Причини криються в економічних труднощах, низькій продуктивності праці та затяжній міграційній кризі, яка триває вже не одне десятиліття.

