Головна Економіка Гідна старість — в яких країнах ЄС найбільші пенсії

Гідна старість — в яких країнах ЄС найбільші пенсії

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 05:45
Найбільші пенсії в ЄС — в яких країнах найкращі умови для людей похилого віку
Людина тримає євро. Фото: УНІАН

Розмір пенсій залишається актуальною темою для багатьох країн світу. У деяких державах люди з нетерпінням чекають виходу на пенсію, знаючи, що зможуть жити без фінансових труднощів. В інших — літнім людям доводиться працювати далі, бо пенсійних виплат недостатньо навіть на базові потреби.

Про те, де в Європі найкращі пенсії, зазначається в дослідженні Visual Capitalist.

Читайте також:

Де у Європі виплачують найщедріші пенсії

Лише три європейські країни забезпечують своїм пенсіонерам річні виплати, що перевищують 30 тисяч євро. Ісландія, Люксембург та Норвегія посідають передові позиції у цьому рейтингу.

Причиною таких високих виплат є стабільні економіки, високий рівень заробітної плати, ефективні фінансові інструменти та сильна система заощаджень. 

Значна частка бюджетних доходів цих країн надходить з енергетичного та банківського секторів, що дозволяє гарантувати гідне забезпечення пенсіонерів. Згідно зі статистикою за 2022 рік, найкращі умови для людей похилого віку забезпечують такі держави:

  • Ісландія — 36 000 євро;
  • Люксембург — 31 800 євро;
  • Норвегія — 30 900 євро;
  • Данія — 30 200 євро;
  • Швейцарія — 27 000 євро;
  • Австрія — 24 300 євро;
  • Нідерланди — 24 100 євро.

Окремо варто зазначити, що у Данії та Швейцарії діють додаткові обов’язкові накопичувальні системи, які підвищують рівень соціального захисту пенсіонерів.

В яких країнах ЄС пенсіонери мають найменші виплати

Натомість у країнах Південної Європи: Франції, Італії та Іспанії, попри суттєві державні витрати на пенсійну систему, розмір річних виплат для більшості пенсіонерів не перевищує 20 тисяч євро. Така ситуація пов’язана з демографічним навантаженням і економічною нестабільністю. 

Експерти вважають, що ці країни могли б покращити ситуацію, переглянувши пенсійний вік та впровадивши індексацію виплат з урахуванням інфляції.

Також досить низькі пенсії спостерігаються в Польщі та Угорщині — у цих державах пенсійні виплати рідко перевищують 7 000 євро на рік. Причини криються в економічних труднощах, низькій продуктивності праці та затяжній міграційній кризі, яка триває вже не одне десятиліття.

Раніше ми писали, що в Україні й надалі діє режим воєнного стану та загальної мобілізації. У зв’язку з цим чоловіки певного віку не мають права на вільний виїзд за кордон.

Також ми розповідали, що багато пенсіонерів навіть не підозрюють, що через поширену побутову помилку можуть зіткнутися з адміністративним штрафом у розмірі до 300 гривень. Для більшості людей із мінімальними пенсіями така сума може суттєво вплинути на їхній щомісячний бюджет.

виплати пенсії гроші Європа пенсіонери
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
