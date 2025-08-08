Видео
Достойная старость — в каких странах ЕС самые большие пенсии

Достойная старость — в каких странах ЕС самые большие пенсии

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 05:45
Самые большие пенсии в ЕС — в каких странах лучшие условия для пожилых людей
Человек держит евро. Фото: УНИАН

Размер пенсий остается актуальной темой для многих стран мира. В некоторых государствах люди с нетерпением ждут выхода на пенсию, зная, что смогут жить без финансовых трудностей. В других — пожилым людям приходится работать дальше, потому что пенсионных выплат недостаточно даже на базовые потребности.

О том, где в Европе лучшие пенсии, отмечается в исследовании Visual Capitalist.

Только три европейские страны обеспечивают своим пенсионерам годовые выплаты, превышающие 30 тысяч евро. Исландия, Люксембург и Норвегия занимают передовые позиции в этом рейтинге.

Причиной таких высоких выплат являются стабильные экономики, высокий уровень заработной платы, эффективные финансовые инструменты и сильная система сбережений.

Значительная доля бюджетных доходов этих стран поступает из энергетического и банковского секторов, что позволяет гарантировать достойное обеспечение пенсионеров. Согласно статистике за 2022 год, лучшие условия для пожилых людей обеспечивают следующие государства:

  • Исландия — 36 000 евро;
  • Люксембург — 31 800 евро;
  • Норвегия — 30 900 евро;
  • Дания — 30 200 евро;
  • Швейцария — 27 000 евро;
  • Австрия — 24 300 евро;
  • Нидерланды — 24 100 евро.

Отдельно стоит отметить, что в Дании и Швейцарии действуют дополнительные обязательные накопительные системы, которые повышают уровень социальной защиты пенсионеров.

В каких странах ЕС пенсионеры имеют наименьшие выплаты

Зато в странах Южной Европы: Франции, Италии и Испании, несмотря на существенные государственные расходы на пенсионную систему, размер годовых выплат для большинства пенсионеров не превышает 20 тысяч евро. Такая ситуация связана с демографической нагрузкой и экономической нестабильностью.

Эксперты считают, что эти страны могли бы улучшить ситуацию, пересмотрев пенсионный возраст и внедрив индексацию выплат с учетом инфляции.

Также достаточно низкие пенсии наблюдаются в Польше и Венгрии — в этих государствах пенсионные выплаты редко превышают 7 000 евро в год. Причины кроются в экономических трудностях, низкой производительности труда и затяжном миграционном кризисе, который длится уже не одно десятилетие.

Ранее мы писали, что в Украине продолжает действовать режим военного положения и всеобщей мобилизации. В связи с этим мужчины определенного возраста не имеют права на свободный выезд за границу.

Также мы рассказывали, что многие пенсионеры даже не подозревают, что из-за распространенной бытовой ошибки могут столкнуться с административным штрафом в размере до 300 гривен. Для большинства людей с минимальными пенсиями такая сумма может существенно повлиять на их ежемесячный бюджет.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
