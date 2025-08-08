Самые большие пенсии в ЕС — в каких странах лучшие условия для пожилых людей

Человек держит евро. Фото: УНИАН

Размер пенсий остается актуальной темой для многих стран мира. В некоторых государствах люди с нетерпением ждут выхода на пенсию, зная, что смогут жить без финансовых трудностей. В других — пожилым людям приходится работать дальше, потому что пенсионных выплат недостаточно даже на базовые потребности.

О том, где в Европе лучшие пенсии, отмечается в исследовании Visual Capitalist.

Где в Европе выплачивают самые щедрые пенсии

Только три европейские страны обеспечивают своим пенсионерам годовые выплаты, превышающие 30 тысяч евро. Исландия, Люксембург и Норвегия занимают передовые позиции в этом рейтинге.

Причиной таких высоких выплат являются стабильные экономики, высокий уровень заработной платы, эффективные финансовые инструменты и сильная система сбережений.

Значительная доля бюджетных доходов этих стран поступает из энергетического и банковского секторов, что позволяет гарантировать достойное обеспечение пенсионеров. Согласно статистике за 2022 год, лучшие условия для пожилых людей обеспечивают следующие государства:

Исландия — 36 000 евро;

Люксембург — 31 800 евро;

Норвегия — 30 900 евро;

Дания — 30 200 евро;

Швейцария — 27 000 евро;

Австрия — 24 300 евро;

Нидерланды — 24 100 евро.

Отдельно стоит отметить, что в Дании и Швейцарии действуют дополнительные обязательные накопительные системы, которые повышают уровень социальной защиты пенсионеров.

В каких странах ЕС пенсионеры имеют наименьшие выплаты

Зато в странах Южной Европы: Франции, Италии и Испании, несмотря на существенные государственные расходы на пенсионную систему, размер годовых выплат для большинства пенсионеров не превышает 20 тысяч евро. Такая ситуация связана с демографической нагрузкой и экономической нестабильностью.

Эксперты считают, что эти страны могли бы улучшить ситуацию, пересмотрев пенсионный возраст и внедрив индексацию выплат с учетом инфляции.

Также достаточно низкие пенсии наблюдаются в Польше и Венгрии — в этих государствах пенсионные выплаты редко превышают 7 000 евро в год. Причины кроются в экономических трудностях, низкой производительности труда и затяжном миграционном кризисе, который длится уже не одно десятилетие.

