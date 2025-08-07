Відео
Головна Економіка До 300 грн за поїздку — чому пенсіонерів штрафують в транспорт

До 300 грн за поїздку — чому пенсіонерів штрафують в транспорт

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 05:45
Штрафи для пенсіонерів у транспорті — чому право на безплатний проїзд не рятує
Чоловік похилого віку в транспорті. Фото: Freepik

Багато пенсіонерів навіть не здогадуються, що через одну звичну помилку можуть отримати штраф до 300 гривень. Враховуючи рівень пенсійних виплат більшості українців — це може стати серйозним ударом по бюджету людей похилого віку.

Про те, чому пенсіонера можуть оштрафувати та як цього уникнути, зазначається в постанові Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354

Читайте також:

У яких випадках доведеться платити штраф

Хоча закон передбачає для людей пенсійного віку право на безплатний проїзд у громадському транспорті, іноді це правило не працює. Пільговий проїзд діє лише тоді, коли пасажир пред’являє пенсійне посвідчення. 

Якщо документ залишився вдома й електронного варіанта ви не маєте, краще оплатити проїзд за загальними правилами. У разі відсутності квитка контролер має право накласти штраф. 

Розмір стягнення встановлюють місцеві органи влади, тому сума залежить від міста (зазвичай потрібно заплатити 20 кратну вартість квитка). Наприклад, за поїздку без квитка можна отримати такий штраф: 

  • у Києві — 160 гривень;
  • в Одесі — 140 гривень; 
  • у Львові штраф сягає максимальних 300 гривень.

Де пенсіонери можуть їздити безплатно

Відповідно до чинного законодавства, для осіб пенсійного віку безоплатний проїзд передбачено у таких видах транспорту:

  • трамваї;
  • тролейбуси;
  • міські та приміські автобуси;
  • електрички приміського сполучення.

При цьому за користування метро, таксі або маршрутним таксі доведеться платити за стандартним тарифом.

Раніше ми писали, що держава надала громадянам поважного віку право безоплатного проїзду в громадському транспорті. Проте, навіть після досягнення 60-річного віку, окремі види перевезень усе ж доведеться оплачувати.

Також ми розповідали, що літній сезон асоціюється з духмяними дарами природи — суницями, малиною та лохиною. Однак мало хто знає, що за самовільне збирання ягід у лісових масивах можна отримати штраф.

