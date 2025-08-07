Видео
До 300 грн за поездку — почему пенсионеров штрафуют в транспорт

До 300 грн за поездку — почему пенсионеров штрафуют в транспорт

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 05:45
Штрафы для пенсионеров в транспорте — почему право на бесплатный проезд не спасает
Пожилой мужчина в транспорте. Фото: Freepik

Многие пенсионеры даже не догадываются, что из-за одной привычной ошибки могут получить штраф до 300 гривен. Учитывая уровень пенсионных выплат большинства украинцев — это может стать серьезным ударом по бюджету пожилых людей.

О том, почему пенсионера могут оштрафовать и как этого избежать, говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 17 мая 1993 года № 354

Читайте также:

В каких случаях придется платить штраф

Хотя закон предусматривает для людей пенсионного возраста право на бесплатный проезд в общественном транспорте, иногда это правило не работает. Льготный проезд действует только тогда, когда пассажир предъявляет пенсионное удостоверение.

Если документ остался дома и электронного варианта у вас нет, лучше оплатить проезд по общим правилам. В случае отсутствия билета контролер имеет право наложить штраф.

Размер взыскания устанавливают местные органы власти, поэтому сумма зависит от города (обычно нужно заплатить 20 кратную стоимость билета). Например, за поездку без билета можно получить такой штраф:

  • в Киеве — 160 гривен;
  • в Одессе — 140 гривен;
  • во Львове штраф достигает максимальных 300 гривен.

Где пенсионеры могут ездить бесплатно

Согласно действующему законодательству, для лиц пенсионного возраста бесплатный проезд предусмотрен в таких видах транспорта:

  • трамваи;
  • троллейбусы;
  • городские и пригородные автобусы;
  • электрички пригородного сообщения.

При этом за пользование метро, такси или маршрутным такси придется платить по стандартному тарифу.

Ранее мы писали, что государство предоставило гражданам почтенного возраста право бесплатного проезда в общественном транспорте. Однако, даже после достижения 60-летнего возраста, отдельные виды перевозок все же придется оплачивать.

Также мы рассказывали, что летний сезон ассоциируется с ароматными дарами природы — земляникой, малиной и голубикой. Однако мало кто знает, что за самовольный сбор ягод в лесных массивах можно получить штраф.

Автор:
Андрей Жинкин
Автор:
Андрей Жинкин
