Штраф для любителів лісових ягід у 2025 — за що українцям загрожує покарання

Людина тримає суницю в руках. Фото: Pexels

Літо — це час ароматних ягід: суниць, малини та лохини. Особливо багато українців полюбляють "тихе полювання" на чорницю. Але не всі знають, що за збирання ягід у лісі можна отримати штраф.

Коли саме настає відповідальність за збирання лісових ягід і які розміри покарання діють у 2025 році, визначає стаття 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Реклама

Читайте також:

Чому можуть оштрафувати за ягоди з лісу

Влітку чимало людей вирушають до лісу, щоб насолодитися тишею, свіжим повітрям і назбирати природних ласощів. Та інколи такі прогулянки суперечать нормам закону.

Згідно з положеннями статті 70 КУпАП, адміністративна відповідальність передбачена за самовільне збирання дикорослих рослин і плодів на територіях лісового фонду.

Подібні дії можуть шкодити рідкісним видам рослин, провокувати ерозію ґрунту та підвищувати небезпеку виникнення лісових пожеж. У 2025 році порушенням вважаються:

косіння трави чи випасання худоби на землях лісового фонду без відповідного дозволу;

збирання грибів, ягід, горіхів та інших дикоросів у місцях, де це заборонено або потребує спеціального лісового квитка;

збирання природних ресурсів у періоди, що не узгоджені з розпорядженнями органів місцевої влади чи лісового господарства.

Яке покарання передбачене законодавством

Штрафи накладаються через шкоду, якої може зазнати екосистема від надмірного або хаотичного збору природних багатств, випасу худоби чи неконтрольованого сінокосіння. Сума стягнення становить:

для громадян — від 17 до 51 грн (1–3 неоподатковувані мінімуми);

для посадових осіб — від 51 до 119 грн (3–7 неоподатковуваних мінімумів).

Ці суми не великі, проте неприємні. При цьому в законі не уточнюється, хто саме має перевіряти дотримання правил у лісах.

Раніше ми писали, що безтурботна прогулянка в ліс іноді завершується неприємностями — штраф можуть виписати навіть за кілька зібраних грибів чи горіхів у забороненій зоні.

Також ми розповідали, що здавання брухту може приносити непоганий дохід. Приймають чорні й кольорові метали, стару техніку, інструменти та авто. Та не все дозволено здавати — за окремі види брухту можна отримати проблеми з законом.