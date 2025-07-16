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Головна Економіка Через горіхи можна отримати штраф — за що карають у 2025 році

Через горіхи можна отримати штраф — за що карають у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 07:15
Штраф через горіхи — скільки та за що доведеться заплатити українцям у 2025 році
Людина тримає в руках горіхи. Фото: Pexels

Літо й осінь — це сезони, коли дозрівають ягоди, горіхи та активно ростуть гриби. Однак для власних потреб збирати їх можна не скрізь. Якщо українці випадково зайдуть "не на ту ділянку лісу", їх можуть оштрафувати.

Про те, коли наступає відповідальність за збирання горіхів та який розмір штрафу у 2025 році, зазначається в статті 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Чи можуть українці збирати горіхи у 2025 році

У 2025 році в Україні передбачена відповідальність за самовільне збирання горіхів, грибів, ягід та інших дикорослих плодів. Відповідно до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення встановлених правил заготівлі лісових ресурсів може бути накладено штраф.

Так, самовільне збирання дикорослих плодів, зокрема й горіхів, на ділянках, де це заборонено або дозволено лише за наявності лісового квитка, карається:

  • для громадян — штрафом від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • для посадових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів.

Скільки доведеться заплатити порушникам у 2025 році

У 2025 році розмір одного неоподатковуваного мінімуму становить 17 гривень, тож штраф для громадян може сягати від 17 до 51 грн, а для посадовців — від 51 до 119 грн.

Також відповідальність настає у разі порушення строків збирання горіхів, ягід та грибів — такі дії караються аналогічним штрафом.

Отже, збирати горіхи в лісах можна лише відповідно до чинних правил та в дозволений період, інакше порушнику доведеться сплатити адміністративний штраф.

Раніше ми писали, що в Україні розпочався сезон збирання лісових дарів — грибів і ягід. Але варто пам’ятати, що не всі природні ресурси дозволено збирати без обмежень. Ігнорування видів грибів чи місця їх зростання може обернутися накладенням штрафу.

Також ми розповідали, що риболовля залишається одним з улюблених способів відпочинку для багатьох українців — це нагода побути на природі та перезавантажитися. Водночас рибалкам слід суворо дотримуватися чинних правил. 

гроші штраф ліс порушення покарання горіхи
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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