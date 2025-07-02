Утилізація відходів — куди подіти старі меблі, щоб не натрапити на штраф

Старі меблі. Фото: Freepik

Утилізація старих меблів є актуальним питанням для багатьох українців, особливо під час переїздів чи ремонту. Часто люди просто виносять їх до сміттєвих баків, не замислюючись, чи дозволено це законом і які можуть бути наслідки.

Новини.LIVE розповідають, чи загрожує штраф за викинуті старі меблі.

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До якого виду сміття належать старі меблі

Старі меблі, розміри яких перевищують 50 x 50 x 50 сантиметрів, належать до складу великогабаритних відходів. Крім того, до ВГВ та ремонтних відносяться такі відходи:

матраци;

килими;

деяка побутова техніка;

валізи;

старі двері та вікна;

лінолеум;

сантехніка тощо.

Такі відходи не можна викидати у звичайні сміттєві баки (або лишати біля них), які встановлюють біля багатоповерхівок. Вони мають розміщуватися на окремих контейнерних майданчиках, або на спеціальних локаціях, визначених організацією, що обслуговує прибудинкову територію.

Який штраф загрожує за викинуті старі меблі

Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) не передбачено окремої норми, яка б передбачала відповідальність за викидання старих меблів в неналежному місці.

Проте, за невиконання вимог Правил благоустрою (забруднення /засмічення території) на порушників складатимуть адмінпротокол за ст. 152 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу:

для громадян — від 340 до 1 360 грн;

для підприємців та юридичних осіб — від 850 грн до 1 700 грн.

Тож старі меблі краще вивезти на спеціальну точку утилізації самостійно, або ж замовити таку послугу в логістичній компанії. Також непотрібні меблі, якщо вони ще придатні до використання, можна продати, в тому числі на спеціальних онлайн-платформах, чи віддати безоплатно знайомим або громадським установам, які того потребують.

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