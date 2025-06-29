Заробити не вийде — які металеві вироби заборонено здавати на брухт у 2025

Старий автомобіль. Фото: Pexels

Громадяни України мають можливість отримати додатковий дохід, здаючи на переробку брухт — чорні та кольорові метали. Їх можна знайти у старій побутовій техніці, будівельних конструкціях, меблях, автівках і навіть у звичайному смітті. Однак є перелік речей, які не приймають в пунктах здачі металолому.

Про те, що заборонено здавати на металолом у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що не можна здавати на брухт у 2025 році

В Україн деякі предмети заборонено продавати на брухт через небезпеку або особливі вимоги. Наприклад, пункти збору не приймуть брухт, який може містити вибухонебезпечні речовини або токсичні рідини — це стосується герметичних місткостей, старих радіаторів чи резервуарів із невідомим вмістом. Також не вдасться здати:

будь-які боєприпаси;

залізничні рейки та шпали;

радіоактивні або токсичні вироби;

надгробки, пам’ятники, таблички з могил;

предмети культурної та історичної цінності;

ємності з невідомими або небезпечними речовинами;

каналізаційні люки, паркани, електрокабелі — усе, що належить комунальним службам;

металеві елементи, що є чиєюсь приватною власністю без підтверджувальних документів.

Що здавати на брухт цілком законно

Якщо ви хочете здати транспорт або інші великі об’єкти, візьміть документи, що підтверджують право власності. Без них пункти прийому мають право відмовити. Також можна здавати:

металевий посуд;

сантехнічні деталі;

електричні кабелі;

меблеві елементи з металу;

стару техніку та електроніку.

Найвигідніше здавати кольорові метали: мідь, латунь, нікель. Щоб отримати кращу ціну, перед здачею бажано очистити брухт від бруду та неметалевих частин.

Раніше ми писали, що українці можуть заробити, здаючи на брухт старі речі, зокрема залізо — доступний і поширений метал у побуті. Хоча попит на нього стабільний, ціна невисока, адже він належить до чорного металу разом зі сталлю та чавуном.

Також ми розповідали, що прийомні пункти охоче купують металеві вироби, сплачуючи від кількох до сотень гривень за кілограм. Варто з’ясувати, які з них цінуються найбільше — це може стати хорошим джерелом додаткового прибутку.