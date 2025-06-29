Заработать не получится — какие металлические изделия запрещено сдавать на лом в 2025

Старый автомобиль. Фото: Pexels

Граждане Украины имеют возможность получить дополнительный доход, сдавая на переработку лом — черные и цветные металлы. Их можно найти в старой бытовой технике, строительных конструкциях, мебели, автомобилях и даже в обычном мусоре. Однако есть перечень вещей, которые не принимают в пунктах сдачи металлолома.

О том, что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что нельзя сдавать на металлолом в 2025 году

В Украине некоторые предметы запрещено продавать на лом из-за опасности или особых требований. Например, пункты сбора не примут лом, который может содержать взрывоопасные вещества или токсичные жидкости — это касается герметичных емкостей, старых радиаторов или резервуаров с неизвестным содержимым. Также не удастся сдать:

любые боеприпасы;

железнодорожные рельсы и шпалы;

радиоактивные или токсичные изделия;

надгробия, памятники, таблички с могил;

предметы культурной и исторической ценности;

емкости с неизвестными или опасными веществами;

канализационные люки, заборы, электрокабели — все, что принадлежит коммунальным службам;

металлические элементы, являющиеся чьей-то частной собственностью без подтверждающих документов.

Что сдавать на лом вполне законно

Если вы хотите сдать транспорт или другие крупные объекты, возьмите документы, подтверждающие право собственности. Без них пункты приема имеют право отказать. Также можно сдавать:

металлическую посуду;

сантехнические детали;

электрические кабели;

мебельные элементы из металла;

старую технику и электронику.

Выгоднее всего сдавать цветные металлы: медь, латунь, никель. Чтобы получить лучшую цену, перед сдачей желательно очистить лом от грязи и неметаллических частей.

Ранее мы писали, что украинцы могут заработать, сдавая на лом старые вещи, в частности железо — доступный и распространенный металл в быту. Хотя спрос на него стабильный, цена невысокая, ведь он относится к черному металлу вместе со сталью и чугуном.

Также мы рассказывали, что приемные пункты охотно покупают металлические изделия, платя от нескольких до сотен гривен за килограмм. Стоит выяснить, какие из них ценятся больше всего — это может стать хорошим источником дополнительной прибыли.