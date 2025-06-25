Ціни на чорні та кольорові метали — що українці можуть вигідно здати на брухт

Копійки у пляшці. Фото: кадр із відео

Непоганим джерелом заробітку для українців є продаж брухту на повторне перероблення. Пункти прийому купують металеві конструкції, пропонуючи клієнтам від кількох гривень за кілограм до сотень гривень. Не завадить дізнатися, які вироби дорого коштують і можуть принести власникам хороший додатковий дохід.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що українці можуть здати на брухт.

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Залізо та інший чормет

Чорні метали — залізо, сталь і чавун — коштують недорого, але їх найлегше знайти в домашніх умовах. Підійдуть будь-які металеві конструкції, не покриті ржею (окрім заборонених до продажу). Українцям варто звернути увагу непрацюючі побутові та промислові пристрої, тонкі залізні листи, дроти, деталі сільськогосподарської техніки і запчастини транспортних засобів.

Чормет — це коробка автомобіля, холодильника і телевізора, а також будівельні компоненти (цвяхи та шурупи), рибальське знаряддя, інструменти, відходи литва і багато іншого. За чистий метал, не забруднений корозією, дадуть у середньому від 4 до 6 грн за кілограм. Ціни варіюються залежно від області України.

Мідь та інші кольорові метали

Набагато дорожче коштують кольорові метали, зокрема мідь. Її цінують за фізично-хімічні властивості: високу електро- і теплопровідність, стійкість до корозії та розвитку бактерій, збереження якості при повторному переробленні. Середня вартість за кілограм відрізняється по регіонам:

Київська область — від 200 до 325 грн;

Дніпропетровська область — від 280 до 320 грн;

Запорізька область — від 288 до 339 грн;

Львівська область — від 270 до 300 грн;

Одеська область — від 290 до 340 грн;

Харківська область — від 280 до 336 грн.

Щоб заробити на металі, потрібно здати в пукти прийому брухту старі дроти і кабелі з мідною серцевиною, компоненти побутової техніки (телевізори, холодильники, фени, пральні машини), дверні замки, монети, змішувачі, деякі музичні інструменти.

Ще один дорогий кольоровий метал — латунь. За нього дадуть від 160 до 180 грн за кілограм. Добути його можна з меблевої фурнітури, кускових відходів (прути, листи, труби), радіаторних трубок, сантехнічних виробів, певних предметів інтер’єру, навіть посуду.

Алюміній на ринку повторного перероблювання коштує дешевше, від 50 до 90 грн за кілограм у середньому, але його легше віднайти в домашніх умовах. Варто звернути увагу на посуд: з цього металу виготовляють ложки, тарілки, каструлі, виделки тощо. Плюс алюміній міститься в автомобільних деталях і декорі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть знайти вдома багато непотрібних речей, виготовлених з металу. На горищі або в підвалі часто зберігають конструкції, багаті на мідь, алюміній, свинець. Ці вироби здатні принести власникам непогані гроші шляхом продажу на повторну переробку.

Також ми писали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні. Ціни варіюються залежно від обсягу металу, чистоти, наявності домішок, необхідності сортування, способу розрахунку, навіть області збуту. Середня вартість перебуває в діапазоні 50-90 грн/кг.