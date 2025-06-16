Ціни на брухт заліза в Україні — скільки дадуть за 1 кг у червні 2025

Брухт металів. Фото: Pexels

Українці можуть здати на брухт старі речі та мотлох, зокрема залізо. Цей метал дуже поширений, його легко відшукати в домашніх умовах. Але хоча сировинна затребувана, а попит на неї стабільний, коштує вона недорого, оскільки належить до чормету разом зі сталлю і чавуном.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кг заліза в Україні станом на червень 2025 року.

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Вартість брухту заліза

Метал використовують для виготовлення багатьох конструкцій, тож пункти прийому не відмовляють клієнтам, які звернулися за купівлею чормету. На жаль, попит і затребуваність на ринку вторинної сировини не означають конкурентну ціну.

Залізо характеризується невеликою стійкістю до корозії, тобто метал піддатливий до виникнення іржі. Варто зважати на зовнішній вигляд брухту, оскільки забруднення та окислення здатні знизити ціну за 1 кг.

Українці повинні відділяти залізо від нержавіючої сталі: другий матеріал набагато дорожчий завдяки вмісту нікелю та хрому. Домішки не заважають продавати метал за 30-40 грн/кг. Натомість чормет коштує в 10 разів менше. Станом на червень 2025 року пункти прийому заберуть залізо за такими середніми цінами:

Київська область — від 3,5 до 6,5 грн/кг;

Вінницька область — від 5 до 6 грн/кг;

Дніпропетровська область — від 5 до 7 грн/кг;

Запорізька область — від 5 до 7 грн/кг;

Львівська область — від 5 до 5,5 грн/кг;

Одеська область — від 5 до 6 грн/кг;

Сумська область — від 5 до 6,5 грн/кг;

Харківська область — від 5,8 до 6,4 грн/кг.

Вартість брухту чормету в Україні. Фото: скриншот

Компанії приймають габаритний чистий брухт, негабаритний, відходи литва, прокат, побутові та промислові пристрої, тонкий залізний лист, дроти тощо. Перед продажем рекомендується відсортувати сміття, інакше кінцева вартість знизиться. Також не завадить звільнити залізо від забруднення та нецільових металів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у травні 2025 року українська металургія знову скоротила виробництво, особливо сталі. Лише чавун за п’ять місяців показав незначне зростання, решта продукції падає через слабкий попит.

Також ми писали, що українці заробляють гроші, продаючи брухт металів. Постає питання, чи стягують податки з таких доходів, зокрема військовий збір і ПДФО. Загальна ставка оподаткування прибутку перебуває на рівні 23%.