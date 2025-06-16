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Главная Экономика Продажа лома железа — какой доход получат украинцы в июне

Продажа лома железа — какой доход получат украинцы в июне

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 16:10
Цены на лом железа в Украине — сколько дадут за 1 кг в июне 2025
Лом металлов. Фото: Pexels
Ключові моменти Стоимость лома железа Что еще нужно знать украинцам

Украинцы могут сдать на лом старые вещи и хлам, в частности железо. Этот металл очень распространен, его легко отыскать в домашних условиях. Но хотя сырье востребовано, а спрос на него стабилен, стоит он недорого, поскольку относится к чермету вместе со сталью и чугуном.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг железа в Украине по состоянию на июнь 2025 года.

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Стоимость лома железа

Металл используют для изготовления многих конструкций, поэтому пункты приема не отказывают клиентам, обратившимся за покупкой чермета. К сожалению, спрос и востребованность на рынке вторичного сырья не означают конкурентную цену.

Железо характеризуется небольшой устойчивостью к коррозии, то есть металл подвержен возникновению ржавчины. Стоит учитывать внешний вид лома, поскольку загрязнения и окисления способны снизить цену за 1 кг.

Украинцы должны отделять железо от нержавеющей стали: второй материал намного дороже благодаря содержанию никеля и хрома. Примеси не мешают продавать металл по 30-40 грн/кг. Зато чермет стоит в 10 раз меньше. По состоянию на июнь 2025 года пункты приема заберут железо по таким средним ценам:

  • Киевская область — от 3,5 до 6,5 грн/кг;
  • Винницкая область — от 5 до 6 грн/кг;
  • Днепропетровская область — от 5 до 7 грн/кг;
  • Запорожская область — от 5 до 7 грн/кг;
  • Львовская область — от 5 до 5,5 грн/кг;
  • Одесская область — от 5 до 6 грн/кг;
  • Сумская область — от 5 до 6,5 грн/кг;
  • Харьковская область — от 5,8 до 6,4 грн/кг.
Продажа лома железа — какой доход получат украинцы в июне - фото 1
Стоимость лома чермета в Украине. Фото: скриншот

Компании принимают габаритный чистый лом, негабаритный, отходы литья, прокат, бытовые и промышленные устройства, тонкий железный лист, провода и пр. Перед продажей рекомендуется отсортировать мусор, иначе конечная стоимость снизится. Также не помешает освободить железо от загрязнения и нецелевых металлов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в мае 2025 года украинская металлургия снова сократила производство, особенно стали. Только чугун за пять месяцев показал незначительный рост, остальная продукция падает из-за слабого спроса.

Также мы писали, что украинцы зарабатывают деньги, продавая лом металлов. Возникает вопрос, взимают ли налоги с таких доходов, в частности военный сбор и НДФЛ. Общая ставка налогообложения прибыли находится на уровне 23%.

цены железо сталь металл металлолом
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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