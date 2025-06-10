Падіння виробництва металів в Україні у травні — причини та прогнози

Чоловік на виробництві. Фото: Freepik

Українська металургія, яка колись була однією з ключових галузей економіки, переживає непрості часи. У травні 2025 року галузь знову зіткнулася зі скороченням виробництва деяких видів продукції. Падіння стало помітним як у порівнянні з попереднім місяцем, так і з показниками минулого року.

За даними об’єднання підприємств "Укрметалургпром", порівняно з квітнем, у травні зменшилися обсяги виробництва всіх основних видів металопродукції — чавуну, сталі та прокату.

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Зокрема:

чавуну вироблено 664,7 тис. т — це на 2,3% менше ніж у квітні;

сталі — 635,8 тис. т, падіння склало 8,1%;

металопрокату — 547 тис. т, що на 4,2% менше.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2024 року, виробництво чавуну скоротилося на 1,3%, сталі впало на 13,8%, а обсяги металопрокату зменшилися на 11,8%.

П’ять місяців 2025: хто тримається, а хто просідає

За підсумками січня-травня 2025 року маємо наступне:

виробництво чавуну — 3,35 млн т (+5,9% до аналогічного періоду 2024 року);

виробництво сталі — 3,21 млн т (-2,5%);

металопрокат — 2,72 млн т (-2,4%).

Чавун залишається єдиним видом продукції, який продемонстрував ріст, хоча й у межах помірного тренду. Водночас спад по сталі та прокату є ознакою скорочення внутрішнього й експортного попиту.

Виробництво металопродукції в Україні. Графіка: "Укрметалургпром"

Ще у квітні 2025 року галузь показала зростання: чавун — плюс 17%, сталь — плюс 25%, металопрокат — плюс 14,2% порівняно з березнем.

Що стоїть за падінням: внутрішні й зовнішні чинники

Причини негативної динаміки комплексні. Ось головні з них:

Інфраструктурні обмеження. Частина підприємств і досі не працює на повну потужність через пошкодження або нестабільне енергопостачання. Проблеми з логістикою. Блокування морських шляхів і складнощі на залізниці уповільнюють постачання сировини та відвантаження готової продукції. Падіння глобального попиту. Світовий ринок сталі перебуває у стані затяжної турбулентності, зокрема через сповільнення економік ЄС та Китаю. Висока конкуренція. Українські виробники стикаються з тиском з боку дешевшої продукції з Туреччини, Індії та країн Близького Сходу.

Що буде далі: обережний оптимізм

За даними "Укрметалургпрому", у 2025 році виробництво сталі може знизитися на 9%, а експорт — на 16%. Основні ризики:

нестабільне енергопостачання. Обстріли інфраструктури та зростання тарифів можуть призвести до зупинки окремих підприємств;

втрата ринків. Закінчення дії режиму безмитного імпорту до ЄС у червні 2025 року може ускладнити експорт;

конкуренція з Китаєм. Зростання китайського експорту сталі (на 25% у 2024 році) чинить тиск на світові ціни.

Також від держави очікують нових стимулів — зокрема пільг на енергоносії, прискорення логістичних проєктів і перегляду митної політики для стимулювання експорту.

Проте є і позитивні сигнали. Наприклад, "Метінвест" планує будівництво нового заводу в Італії, що може збільшити попит на українську сировину. Крім того, внутрішнє споживання сталі в Україні зростає завдяки відновленню інфраструктури та державним проєктам, таким як будівництво мостів і укриттів.

Як повідомлялось, щоб вигідно заробити на здачі кольорових металів, треба орієнтуватися на ринковий попит. Алюміній — чудовий варіант, адже він має стабільний попит завдяки своїм характеристикам, що ідеально підходять для вторинного перероблення. Хоча ціна за брухт алюмінію не найвища, ви легко знайдете покупців.

Також завдяки широкому застосуванню в різних галузях, мідний брухт має високий попит. За кілограм цього металу можна отримати близько 300 гривень, хоча точна ціна залежить від його чистоти та наявності домішок.