Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Індустрії arrow Українська металургія "просіла" — що сталося з виробництвом arrow

Українська металургія "просіла" — що сталося з виробництвом

10 червня 2025 16:35
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Падіння виробництва металів в Україні у травні — причини та прогнози
Чоловік на виробництві. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українська металургія, яка колись була однією з ключових галузей економіки, переживає непрості часи. У травні 2025 року галузь знову зіткнулася зі скороченням виробництва деяких видів продукції. Падіння стало помітним як у порівнянні з попереднім місяцем, так і з показниками минулого року.

За даними об’єднання підприємств "Укрметалургпром", порівняно з квітнем, у травні зменшилися обсяги виробництва всіх основних видів металопродукції — чавуну, сталі та прокату.

Реклама
Читайте також:

Зокрема:

  • чавуну вироблено 664,7 тис. т — це на 2,3% менше ніж у квітні;
  • сталі — 635,8 тис. т, падіння склало 8,1%;
  • металопрокату — 547 тис. т, що на 4,2% менше.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2024 року, виробництво чавуну скоротилося на 1,3%, сталі впало на 13,8%, а обсяги металопрокату зменшилися на 11,8%.

П’ять місяців 2025: хто тримається, а хто просідає

За підсумками січня-травня 2025 року маємо наступне:

  • виробництво чавуну — 3,35 млн т (+5,9% до аналогічного періоду 2024 року);
  • виробництво сталі — 3,21 млн т (-2,5%);
  • металопрокат — 2,72 млн т (-2,4%).

Чавун залишається єдиним видом продукції, який продемонстрував ріст, хоча й у межах помірного тренду. Водночас спад по сталі та прокату є ознакою скорочення внутрішнього й експортного попиту.

Українська металургія "просіла" — що сталося з виробництвом - фото 1
Виробництво металопродукції в Україні. Графіка: "Укрметалургпром"

Ще у квітні 2025 року галузь показала зростання: чавун — плюс 17%, сталь — плюс 25%, металопрокат — плюс 14,2% порівняно з березнем. 

Що стоїть за падінням: внутрішні й зовнішні чинники

Причини негативної динаміки комплексні. Ось головні з них:

  1. Інфраструктурні обмеження. Частина підприємств і досі не працює на повну потужність через пошкодження або нестабільне енергопостачання.
  2. Проблеми з логістикою. Блокування морських шляхів і складнощі на залізниці уповільнюють постачання сировини та відвантаження готової продукції.
  3. Падіння глобального попиту. Світовий ринок сталі перебуває у стані затяжної турбулентності, зокрема через сповільнення економік ЄС та Китаю.
  4. Висока конкуренція. Українські виробники стикаються з тиском з боку дешевшої продукції з Туреччини, Індії та країн Близького Сходу.

Що буде далі: обережний оптимізм

За даними "Укрметалургпрому", у 2025 році виробництво сталі може знизитися на 9%, а експорт — на 16%. Основні ризики:

  • нестабільне енергопостачання. Обстріли інфраструктури та зростання тарифів можуть призвести до зупинки окремих підприємств;
  • втрата ринків. Закінчення дії режиму безмитного імпорту до ЄС у червні 2025 року може ускладнити експорт;
  • конкуренція з Китаєм. Зростання китайського експорту сталі (на 25% у 2024 році) чинить тиск на світові ціни.

Також від держави очікують нових стимулів — зокрема пільг на енергоносії, прискорення логістичних проєктів і перегляду митної політики для стимулювання експорту.

Проте є і позитивні сигнали. Наприклад, "Метінвест" планує будівництво нового заводу в Італії, що може збільшити попит на українську сировину. Крім того, внутрішнє споживання сталі в Україні зростає завдяки відновленню інфраструктури та державним проєктам, таким як будівництво мостів і укриттів. 

Як повідомлялось, щоб вигідно заробити на здачі кольорових металів, треба орієнтуватися на ринковий попит. Алюміній — чудовий варіант, адже він має стабільний попит завдяки своїм характеристикам, що ідеально підходять для вторинного перероблення. Хоча ціна за брухт алюмінію не найвища, ви легко знайдете покупців.

Також завдяки широкому застосуванню в різних галузях, мідний брухт має високий попит. За кілограм цього металу можна отримати близько 300 гривень, хоча точна ціна залежить від його чистоти та наявності домішок.

Україна підприємці виробництво сталь метал
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:45 На Херсонщині РФ скидає міни з дронів біля зупинок і доріг, — ОВА

13:43 Обережно, міни — купатися можна лише у відведених місцях

13:38 Росіяни безуспішно штурмують шлях на Дніпропетровщину

13:27 В Україні бракує літаків для захисту енергетики — заява нардепа

13:24 Шпигунські додатки на смартфоні — що потрібно терміново видалити

Пошкодження РФ Софійського собору в Києві — що каже керівництво - 80x80

Пошкодження РФ Софійського собору в Києві — що каже керівництво

Text

13:12 Обстріл Харкова та шлях України до НАТО — ефір День.LIVE

13:06 Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше

13:04 Тамбовський пороховий завод в РФ зупинив роботу після атаки БпЛА

13:01 На фронті загинув майстер спорту України Микита Козубенко

13:00 До 7 тис. євро — українці можуть отримати підтримку від Австрії

13:45 На Херсонщині РФ скидає міни з дронів біля зупинок і доріг, — ОВА

13:43 Обережно, міни — купатися можна лише у відведених місцях

13:38 Росіяни безуспішно штурмують шлях на Дніпропетровщину

13:27 В Україні бракує літаків для захисту енергетики — заява нардепа

13:24 Шпигунські додатки на смартфоні — що потрібно терміново видалити

Пошкодження РФ Софійського собору в Києві — що каже керівництво - 80x80

Пошкодження РФ Софійського собору в Києві — що каже керівництво

13:06 Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше

13:04 Тамбовський пороховий завод в РФ зупинив роботу після атаки БпЛА

13:01 На фронті загинув майстер спорту України Микита Козубенко

13:00 До 7 тис. євро — українці можуть отримати підтримку від Австрії

12:50 Вбивство українок у Бельгії — консули зустрілися з підозрюваним

22:33 Ситуація з фруктами в Україні — наскільки постраждали сади

06:33 Курортний сезон в Одесі — думки городян щодо безпеки моря

9 червня

22:33 Мобілізація жінок в Україні — юридичні нюанси, що потрібно знати

19:44 Чорне море, ресурси, зброя — інтереси США в Україні

06:33 Туризм під час війни – чи буде курортний сезон в Одесі

6 червня

06:33 За що люблять Одесу і як зробити її привабливою вже сьогодні

5 червня

22:33 Підготовка пляжів та готелів — яким буде літо в Одесі 2025

19:44 Свіжі овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському базарі

4 червня

19:47 Ситуація на полях — чи буде Одещина із зерном та овочами

3 червня

19:47 Переговори в Туреччині — яких результатів варто очікувати

Text

13:12 Обстріл Харкова та шлях України до НАТО — ефір День.LIVE

Text

08:00 Рішення США щодо України та обміни полоненими — ефір Ранок.LIVE

10 червня
Text

22:02 Трамп виступає з екстреним зверненням — прямий ефір

Text

19:17 В Угорщині спалахнули протести проти Орбана — прямий ефір

Text

17:50 Допомога від США та зниження призовного віку — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:30 Військовий відповів, який вік є найкращим для служби в ЗСУ

1 червня 2025

05:12 Як очистити пам'ять на смартфоні з Android та iOS

29 травня 2025

07:15 Мінімальна зарплата в Україні — якою буде сума з 1 червня

2 червня 2025

05:00 Швидко до сніданку замість пиріжків — рецепт за 10 хвилин

8 червня 2025

15:11 Готуйтеся до зміни погоди — несподіваний прогноз від Діденко

6 червня 2025

11:05 Як передати будинок синові без дарчої та заповіту у 2025

28 травня 2025

19:30 Принесе біди і хвороби — який кущ не можна садити біля хати

4 червня 2025

01:30 Де служать ті, кому 50+ років — юрист назвав спеціальності

1 червня 2025

17:12 Пенсія у 45 років — хто може достроково піти на відпочинок

2 червня 2025

13:02 Курортна Болгарія — скільки коштує відпочинок "все включено" 2025

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації