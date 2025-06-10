Падение производства металлов в Украине в мае — причины и прогнозы

Мужчина на производстве. Фото: Freepik

Украинская металлургия, которая когда-то была одной из ключевых отраслей экономики, переживает непростые времена. В мае 2025 года отрасль снова столкнулась с сокращением производства некоторых видов продукции. Падение стало заметным как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с показателями прошлого года.

По данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", по сравнению с апрелем, в мае уменьшились объемы производства всех основных видов металлопродукции — чугуна, стали и проката.

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В частности:

чугуна произведено 664,7 тыс. т — это на 2,3% меньше, чем в апреле;

стали — 635,8 тыс. т, падение составило 8,1%;

металлопроката — 547 тыс. т, что на 4,2% меньше.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, производство чугуна сократилось на 1,3%, стали упало на 13,8%, а объемы металлопроката уменьшились на 11,8%.

Пять месяцев 2025 года: кто держится, а кто проседает

По итогам января-мая 2025 года имеем следующее:

производство чугуна — 3,35 млн т (+5,9% к аналогичному периоду 2024 года);

производство стали — 3,21 млн т (-2,5%);

металлопрокат — 2,72 млн т (-2,4%).

Чугун остается единственным видом продукции, который продемонстрировал рост, хотя и в пределах умеренного тренда. В то же время спад по стали и прокату является признаком сокращения внутреннего и экспортного спроса.

Производство металлопродукции в Украине. Графика: "Укрметаллургпром"

Еще в апреле 2025 года отрасль показала рост: чугун — плюс 17%, сталь — плюс 25%, металлопрокат — плюс 14,2% по сравнению с мартом.

Что стоит за падением: внутренние и внешние факторы

Причины негативной динамики комплексные. Вот главные из них:

Инфраструктурные ограничения. Часть предприятий до сих пор не работает на полную мощность из-за повреждений или нестабильного энергоснабжения. Проблемы с логистикой. Блокировка морских путей и сложности на железной дороге замедляют поставки сырья и отгрузки готовой продукции. Падение глобального спроса. Мировой рынок стали находится в состоянии затяжной турбулентности, в том числе из-за замедления экономик ЕС и Китая. Высокая конкуренция. Украинские производители сталкиваются с давлением со стороны более дешевой продукции из Турции, Индии и стран Ближнего Востока.

Что будет дальше: осторожный оптимизм

По данным "Укрметаллургпрома", в 2025 году производство стали может снизиться на 9%, а экспорт — на 16%. Основные риски:

нестабильное энергоснабжение. Обстрелы инфраструктуры и рост тарифов могут привести к остановке отдельных предприятий;

потеря рынков. Окончание действия режима беспошлинного импорта в ЕС в июне 2025 года может усложнить экспорт;

конкуренция с Китаем. Рост китайского экспорта стали (на 25% в 2024 году) оказывает давление на мировые цены.

Также от государства ожидают новых стимулов — в частности льгот на энергоносители, ускорения логистических проектов и пересмотра таможенной политики для стимулирования экспорта.

Тем не менее есть и позитивные сигналы. Например, "Метинвест" планирует строительство нового завода в Италии, что может увеличить спрос на украинское сырье. Кроме того, внутреннее потребление стали в Украине растет благодаря восстановлению инфраструктуры и государственным проектам, таким как строительство мостов и укрытий.

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