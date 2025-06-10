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Украинская металлургия "просела" — что произошло с производством

10 июня 2025 16:35
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Падение производства металлов в Украине в мае — причины и прогнозы
Мужчина на производстве. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинская металлургия, которая когда-то была одной из ключевых отраслей экономики, переживает непростые времена. В мае 2025 года отрасль снова столкнулась с сокращением производства некоторых видов продукции. Падение стало заметным как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с показателями прошлого года.

По данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", по сравнению с апрелем, в мае уменьшились объемы производства всех основных видов металлопродукции — чугуна, стали и проката.

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В частности:

  • чугуна произведено 664,7 тыс. т — это на 2,3% меньше, чем в апреле;
  • стали — 635,8 тыс. т, падение составило 8,1%;
  • металлопроката — 547 тыс. т, что на 4,2% меньше.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, производство чугуна сократилось на 1,3%, стали упало на 13,8%, а объемы металлопроката уменьшились на 11,8%.

Пять месяцев 2025 года: кто держится, а кто проседает

По итогам января-мая 2025 года имеем следующее:

  • производство чугуна — 3,35 млн т (+5,9% к аналогичному периоду 2024 года);
  • производство стали — 3,21 млн т (-2,5%);
  • металлопрокат — 2,72 млн т (-2,4%).

Чугун остается единственным видом продукции, который продемонстрировал рост, хотя и в пределах умеренного тренда. В то же время спад по стали и прокату является признаком сокращения внутреннего и экспортного спроса.

Украинская металлургия "просела" — что произошло с производством - фото 1
Производство металлопродукции в Украине. Графика: "Укрметаллургпром"

Еще в апреле 2025 года отрасль показала рост: чугун — плюс 17%, сталь — плюс 25%, металлопрокат — плюс 14,2% по сравнению с мартом. 

Что стоит за падением: внутренние и внешние факторы

Причины негативной динамики комплексные. Вот главные из них:

  1. Инфраструктурные ограничения. Часть предприятий до сих пор не работает на полную мощность из-за повреждений или нестабильного энергоснабжения.
  2. Проблемы с логистикой. Блокировка морских путей и сложности на железной дороге замедляют поставки сырья и отгрузки готовой продукции.
  3. Падение глобального спроса. Мировой рынок стали находится в состоянии затяжной турбулентности, в том числе из-за замедления экономик ЕС и Китая.
  4. Высокая конкуренция. Украинские производители сталкиваются с давлением со стороны более дешевой продукции из Турции, Индии и стран Ближнего Востока.

Что будет дальше: осторожный оптимизм

По данным "Укрметаллургпрома", в 2025 году производство стали может снизиться на 9%, а экспорт — на 16%. Основные риски:

  • нестабильное энергоснабжение. Обстрелы инфраструктуры и рост тарифов могут привести к остановке отдельных предприятий;
  • потеря рынков. Окончание действия режима беспошлинного импорта в ЕС в июне 2025 года может усложнить экспорт;
  • конкуренция с Китаем. Рост китайского экспорта стали (на 25% в 2024 году) оказывает давление на мировые цены.

Также от государства ожидают новых стимулов — в частности льгот на энергоносители, ускорения логистических проектов и пересмотра таможенной политики для стимулирования экспорта.

Тем не менее есть и позитивные сигналы. Например, "Метинвест" планирует строительство нового завода в Италии, что может увеличить спрос на украинское сырье. Кроме того, внутреннее потребление стали в Украине растет благодаря восстановлению инфраструктуры и государственным проектам, таким как строительство мостов и укрытий. 

Как сообщалось, чтобы выгодно заработать на сдаче цветных металлов, надо ориентироваться на рыночный спрос. Алюминий — отличный вариант, ведь он пользуется стабильным спросом благодаря своим характеристикам, идеально подходящим для вторичной переработки. Хотя цена за лом алюминия не самая высокая, вы легко найдете покупателей.

Также благодаря широкому применению в различных отраслях, медный лом пользуется высоким спросом. За килограмм этого металла можно получить около 300 гривен, хотя точная цена зависит от его чистоты и наличия примесей.

Украина предприниматели производство сталь металл
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