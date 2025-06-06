Продаж брухту алюмінію — скільки дадуть за 1 кг металу в червні 2025 року

Брухт металів. Фото: скриншот/YouTube

Обираючи кольоровий метал, на якому можна непогано заробити, потрібно звертати увагу на ринкову затребуваність. Стабільний попит має алюміній, оскільки його характеристики привабливі для повторного перероблювання. Вартість брухту не найвища, зате не буде складнощів із пошуком.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію станом на червень 2025 року.

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Ціни на брухт алюмінію

Метал здатен похвалитися багатьма позитивними характеристиками, наприклад, легкістю плавлення та стійкістю до корозії. Завдяки властивостям алюміній використовується в багатьох сферах — від виготовлення посуду і деталей транспортних засобів до кабельно-провідникової продукції.

На вартість брухту впливають різні чинники, зокрема обсяги, чистота, наявність домішок, необхідність поділу/сортування, спосіб розрахунку, навіть область України. Часто пункти прийому встановлюють нижчі ціни для клієнтів — фізичних осіб, натомість організаціям платять більше. Так само різниться дохід у випадку безготівкового розрахунку.

Ми дізналися, за скільки українці можуть продати 1 кг брухту алюмінію станом на початок червня 2025 року. Середні показники по регіонам такі:

Київська область — від 50 до 80 грн;

Вінницька область — від 55 до 92 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 85 грн;

Запорізька область — від 48 до 96 грн;

Львівська область — від 48 до 80 грн;

Одеська область — від 50 до 90 грн;

Сумська область — від 50 до 85 грн;

Харківська область — від 53 до 93 грн;

Чернігівська область — від 55 до 70 грн.

Вартість брухту алюмінію в Україні. Фото: скриншот

Що не приймають на брухт

Деякі металеві конструкції не вдасться продати, бо жодне підприємство їх не купить. Справа не лише в зовнішньому вигляді, якості чи іржі. Через потенційну загрозу заборонено здавати на повторне перероблювання радіатори з невідомою рідиною та вибухонебезпечні предмети.

Також компанії не купують залізничні рейки, пам’ятники, могильні таблички, боєприпаси, культурні та історичні цінності, герметично закриті цистерни і токсичні вироби. Речі комунальної та міської власності, куди відносять електричні проводи, каналізаційні люки, вуличні огорожі тощо, українці не зможуть продати.

Нагадаємо, українці можуть заробити непогані гроші, продаючи брухт кольорових металів. Один із найдорожчих — мідь. Вона коштує в середньому 300 грн/кг, міститься в багатьох побутових приладах і легко відшукується в домашніх умовах.

Також ми писали, що в Україні тримається стабільно високий попит на чормет. Його використовують у безлічі сфер, а завдяки повторному перероблюванню вдається знизити рівень забруднення довкілля. Проте ціна брухту чорних металів невелика.