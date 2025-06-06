Продажа лома алюминия — сколько дадут за 1 кг металла в июне 2025 года

Лом металлов. Фото: скриншот/YouTube

Выбирая цветной металл, на котором можно неплохо заработать, нужно обращать внимание на рыночную востребованность. Стабильным спросом пользуется алюминий, поскольку его характеристики привлекательны для повторной переработки. Стоимость лома не самая высокая, зато не будет сложностей с поиском.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг лома алюминия по состоянию на июнь 2025 года.

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Цены на лом алюминия

Металл способен похвастаться многими положительными характеристиками, например, легкостью плавления и устойчивостью к коррозии. Благодаря свойствам алюминий используется во многих сферах — от изготовления посуды и деталей транспортных средств до кабельно-проводниковой продукции.

На стоимость лома влияют разные факторы, в том числе объемы, чистота, наличие примесей, необходимость разделения/сортировки, способ расчета, даже область Украины. Часто пункты приема устанавливают более низкие цены для клиентов — физических лиц, зато организациям платят больше. Так же отличается доход в случае безналичного расчета.

Мы узнали, за сколько украинцы могут продать 1 кг лома алюминия по состоянию на начало июня 2025 года. Средние показатели по регионам такие:

Киевская область — от 50 до 80 грн;

Винницкая область — от 55 до 92 грн;

Днепропетровская область — от 45 до 85 грн;

Запорожская область — от 48 до 96 грн;

Львовская область — от 48 до 80 грн;

Одесская область — от 50 до 90 грн;

Сумская область — от 50 до 85 грн;

Харьковская область — от 53 до 93 грн;

Черниговская область — от 55 до 70 грн.

Стоимость лома алюминия в Украине. Фото: скриншот

Что не принимают на лом

Некоторые металлические конструкции не удастся продать, поскольку ни одно предприятие их не купит. Дело не только во внешнем виде, качестве или ржавчине. Из-за потенциальной угрозы запрещено сдавать на повторную переработку радиаторы с неизвестной жидкостью и взрывоопасные предметы.

Также компании не покупают железнодорожные рельсы, памятники, могильные таблички, боеприпасы, культурные и исторические ценности, герметично закрытые цистерны и токсичные изделия. Вещи коммунальной и городской собственности, куда относят электрические провода, канализационные люки, уличные ограждения и т.д., украинцы не смогут продать.

Напомним, украинцы могут заработать неплохие деньги, продавая лом цветных металлов. Один из самых дорогих — медь. Она стоит в среднем 300 грн/кг, содержится во многих бытовых приборах и легко отыскивается в домашних условиях.

Также мы писали, что в Украине держится стабильно высокий спрос на чермет. Его используют во множестве сфер, а благодаря повторной переработке удается снизить уровень загрязнения окружающей среды. Однако цена лома черных металлов невелика.