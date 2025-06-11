Здати старі речі на брухт — від якого мотлоху українці можуть вигідно позбутися

Старі телевізори. Фото: Pexels

Українці можуть заробити непогані гроші, продаючи брухт чорних і кольорових металів. Нашим громадянам буде вигідно позбутися старого мотлоху з горища чи підвалу. Потрібно лише розібратися, яке сміття принесе найбільший дохід.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які старі речі приймають на брухт.

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Найлегше у домашніх умовах знайти чормет, але його вартість не вражає — в середньому 5 грн/кг. Підприємства повторного перероблювання купують у фізичних осіб різноманітній брухт, але беруть до уваги наявність домішок, якість вторинної сировини, забруднення, потребу в сортуванні тощо. Українці можуть позбутися такого мотлоху:

старої сільськогосподарської техніки, деталей;

запчастин до транспортних засобів;

будівельних компонентів — цвяхів і шурупів;

металевих частин інструментів (сокир і пилок);

частин побутових приладів — холодильника, телевізора;

рибальського та мисливського знаряддя.

Зауважимо, деякі конструкції можуть містити кольорові метали, які цінуються дорожче. Бажано попередньо відсортувати брухт, інакше пункт прийому знизить кінцеву вартість чи запропонує менш вигідні умови продажу.

Кольорові метали на брухт

За кілограм кольорового брухту, зокрема міді, латуні чи бронзи, компанії дадуть кілька сотень гривень, тож це вигідніше, ніж продавати чормет. Знайти мідь у домашніх умовах нескладно: метал міститься в багатьох побутових приладах, меблевій фурнітурі, сантехнічних виробах, кабелях, навіть дверних замках.

Латунь вдасться дістати з радіатора, змішувача, холодильних трубок, старих кранів, чайників і самоварів. Зазвичай цей кольоровий метал використовують у промисловості, тож знайти його вдома зможуть не всі українці.

Зате алюміній — частий гість на кухні. З цього матеріалу виготовляють посуд (ложки, тарілки, каструлі, виделки), віконні рами, деякі автомобільні деталі та елементи декору.

Нагадаємо, чимало українців продають брухт металів. Постає питання, чи стягують податки з доходу від реалізації вторинної сировини. За законом продаж чорних і кольорових металів не обкладається ПДФО/військовим збором.

Також ми писали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні. Ціна залежить від обсягу, чистоти, наявності домішок, необхідності сортування, способу розрахунку, навіть області. Середня вартість алюмінію — від 50 до 90 грн за кілограм.