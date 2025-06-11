Сдать старые вещи на лом — от какого хлама украинцы могут выгодно избавиться

Старые телевизоры. Фото: Pexels

Украинцы могут заработать неплохие деньги, продавая лом черных и цветных металлов. Нашим гражданам будет выгодно избавиться от старого хлама с чердака или подвала. Нужно только разобраться, какой мусор принесет наибольший доход.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие старые вещи принимают на лом.

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Легче всего в домашних условиях найти чермет, но его стоимость не впечатляет — в среднем 5 грн/кг. Предприятия повторной переработки покупают у физических лиц разнообразный лом, но берут во внимание наличие примесей, качество вторичного сырья, загрязнения, потребность в сортировке и др. Украинцы могут избавиться от такого хлама:

старой сельскохозяйственной техники, деталей;

запчастей к транспортным средствам;

строительных компонентов — гвоздей и шурупов;

металлических частей инструментов (топоров и пил);

частей бытовых приборов — холодильника, телевизора;

рыболовного и охотничьего снаряжения.

Отметим, некоторые конструкции могут содержать цветные металлы, которые ценятся дороже. Желательно предварительно отсортировать лом, иначе пункт приема снизит конечную стоимость или предложит менее выгодные условия продажи.

Цветные металлы на лом

За килограмм цветного лома, в частности меди, латуни или бронзы, компании дадут несколько сотен гривен, поэтому это выгоднее, чем продавать чермет. Найти медь в домашних условиях несложно: металл содержится во многих бытовых приборах, мебельной фурнитуре, сантехнических изделиях, кабелях, даже дверных замках.

Латунь удастся достать из радиатора, смесителя, холодильных трубок, старых кранов, чайников и самоваров. Обычно этот цветной металл используют в промышленности, поэтому найти его дома смогут не все украинцы.

Зато алюминий — частый гость на кухне. Из этого материала изготавливают посуду (ложки, тарелки, кастрюли, вилки), оконные рамы, некоторые автомобильные детали и элементы декора.

Напомним, многие украинцы продают лом металлов. Возникает вопрос, взимают ли налоги с дохода от реализации вторичного сырья. По закону продажа черных и цветных металлов не облагается НДФЛ/военным сбором.

Также мы писали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Цена зависит от объема, чистоты, наличия примесей, необходимости сортировки, способа расчета, даже области. Средняя стоимость алюминия — от 50 до 90 грн за килограмм.