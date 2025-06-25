Цены на черные и цветные металлы — что украинцы могут выгодно сдать на лом

Копейки в бутылке. Фото: кадр из видео

Неплохим источником заработка для украинцев является продажа лома на повторную переработку. Пункты приема покупают металлические конструкции, предлагая клиентам от нескольких гривен за килограмм до сотен гривен. Не помешает узнать, какие изделия дорого стоят и могут принести владельцам хороший дополнительный доход.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что украинцы могут сдать на лом.

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Железо и прочий чермет

Черные металлы — железо, сталь и чугун — стоят недорого, но их легче всего найти в домашних условиях. Подойдут любые металлические конструкции, не покрытые ржавчиной (кроме запрещенных к продаже). Украинцам стоит обратить внимание неработающие бытовые и промышленные устройства, тонкие железные листы, провода, детали сельскохозяйственной техники и запчасти транспортных средств.

Чермет — это коробка автомобиля, холодильника и телевизора, а также строительные компоненты (гвозди и шурупы), рыболовные снасти, инструменты, отходы литья и многое другое. За чистый металл, не загрязненный коррозией, дадут в среднем от 4 до 6 грн за килограмм. Цены варьируются в зависимости от области Украины.

Медь и другие цветные металлы

Гораздо дороже стоят цветные металлы, в частности медь. Ее ценят за физико-химические свойства: высокую электро- и теплопроводность, устойчивость к коррозии и развитию бактерий, сохранение качества при повторной переработке. Средняя стоимость за килограмм отличается по регионам:

Киевская область — от 200 до 325 грн;

Днепропетровская область — от 280 до 320 грн;

Запорожская область — от 288 до 339 грн;

Львовская область — от 270 до 300 грн;

Одесская область — от 290 до 340 грн;

Харьковская область — от 280 до 336 грн.

Чтобы заработать на металле, нужно сдать в пункты приема лома старые провода и кабели с медной сердцевиной, компоненты бытовой техники (телевизоры, холодильники, фены, стиральные машины), дверные замки, монеты, смесители, некоторые музыкальные инструменты.

Еще один дорогой цветной металл — латунь. За него дадут от 160 до 180 грн за килограмм. Добыть его можно из мебельной фурнитуры, кусковых отходов (прутья, листы, трубы), радиаторных трубок, сантехнических изделий, определенных предметов интерьера, даже посуды.

Алюминий на рынке повторной переработки стоит дешевле, от 50 до 90 грн за килограмм в среднем, но его легче найти в домашних условиях. Нужно обратить внимание на посуду: из этого металла изготавливают ложки, тарелки, кастрюли, вилки и тому подобное. Плюс алюминий содержится в автомобильных деталях и декоре.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут найти дома много ненужных вещей, изготовленных из металла. На чердаке или в подвале часто хранят конструкции, богатые медью, алюминием, свинцом. Эти изделия способны принести владельцам неплохие деньги путем продажи на повторную переработку.

Также мы писали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Цены варьируются в зависимости от объема металла, чистоты, наличия примесей, необходимости сортировки, способа расчета, даже области сбыта. Средняя стоимость находится в диапазоне 50-90 грн/кг.