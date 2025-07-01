Вивезення сміття — чи можна не платити та яке покарання за це загрожує у 2025

Комунальники вивозять сміття. Фото: УНІАН

Навіть якщо мешканці не підписували особистий договір на вивезення твердих побутових відходів, обов’язок платити залишається. Це пояснюється існуванням так званого публічного договору — однієї з форм організації відносин між споживачем та компанією, яка надає відповідні послуги.

Про те, чи можуть українці не платити за вивезення сміття у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чи треба платити за сміття, якщо договір споживач не підписував

Публічні договори на вивезення побутових відходів часто розміщуються на офіційних сайтах місцевих органів влади. У цьому випадку все відбувається в межах закону, а споживачі мають виконувати умови договору, навіть не маючи його на папері з підписом.

Якщо компанія перемогла в конкурсі, оголошеному місцевою владою, вона отримує право на обслуговування певної території. Після цього встановлюється тариф на вивезення сміття, а сам публічний договір публікується для загального ознайомлення. Він є обов’язковим для жителів, які користуються відповідними послугами.

Чи може людина відмовитися від публічного договору

Упродовж 30 днів з моменту оприлюднення договору громадянин має право письмово повідомити компанію про свою незгоду. Проте така відмова буде дійсною лише в разі наявності чинного індивідуального договору з іншим надавачем послуг з вивезення сміття.

Зрозуміло, що в кожному домогосподарстві, навіть у сільській місцевості, утворюються побутові відходи. І їх необхідно кудись дівати. Органічне сміття ще можна перетворити на компост, але пластик, одноразові засоби гігієни та інші непридатні до перероблення матеріали не розкладаються самостійно й не зникають у повітрі. Їх не можна безпечно спалювати чи закопувати, не спричинивши шкоди довкіллю.

При цьому, якщо компанія надає послугу неналежної якості — мешканці мають право звернутися до місцевої влади з письмовою заявою або скаргою з вимогою переглянути угоду з виконавцем. Також можна ініціювати перерахунок платежів.

Чи можуть оштрафувати українців через сміття

Згідно з чинним законодавством, укладення договору на поводження з побутовими відходами є обов’язковим. Зокрема, відповідно до частини 1 статті 25 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" № 2189-VIII від 9 листопада 2017 року, кожен споживач повинен мати угоду з надавачем таких послуг, визначеним у встановленому порядку.

Відсутність договору у фізичних осіб, підприємців або юридичних осіб є порушенням вимог благоустрою громади. За це передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф для громадян становить від 340 до 1 360 гривень, а для посадових осіб і підприємців — від 850 до 1 700 гривень.

Раніше ми писали, в Україні всі споживачі, підключені до газопостачання, щомісяця зобов’язані оплачувати не тільки обсяг використаного газу, але й послугу з його доставки. Навіть у випадках, коли газ не споживається взагалі, рахунки за транспортування все одно виставляються.

Також ми розповідали, що чимало громадян, які були змушені залишити свої оселі через війну та виїхати за кордон, залишили житло без нагляду. Попри відсутність мешканців, на порожнє житло продовжували нараховувати комунальні платежі.