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Главная Экономика Вывоз мусора — за что могут оштрафовать потребителей в 2025

Вывоз мусора — за что могут оштрафовать потребителей в 2025

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 11:10
Вывоз мусора — можно ли не платить и какое наказание за это грозит в 2025
Коммунальщики вывозят мусор. Фото: УНИАН

Даже если жители не подписывали личный договор на вывоз твердых бытовых отходов, обязанность платить остается. Это объясняется существованием так называемого публичного договора — одной из форм организации отношений между потребителем и компанией, которая предоставляет соответствующие услуги.

О том, могут ли украинцы не платить за вывоз мусора в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Надо ли платить за мусор, если договор потребитель не подписывал

Публичные договоры на вывоз бытовых отходов часто размещаются на официальных сайтах местных органов власти. В этом случае все происходит в рамках закона, а потребители должны выполнять условия договора, даже не имея его на бумаге с подписью.

Если компания победила в конкурсе, объявленном местными властями, она получает право на обслуживание определенной территории. После этого устанавливается тариф на вывоз мусора, а сам публичный договор публикуется для всеобщего ознакомления. Он является обязательным для жителей, которые пользуются соответствующими услугами.

Может ли человек отказаться от публичного договора

В течение 30 дней с момента обнародования договора гражданин имеет право письменно уведомить компанию о своем несогласии. Однако такой отказ будет действительным только в случае наличия действующего индивидуального договора с другим поставщиком услуг по вывозу мусора.

Понятно, что в каждом домохозяйстве, даже в сельской местности, образуются бытовые отходы. И их необходимо куда-то девать. Органический мусор еще можно превратить в компост, но пластик, одноразовые средства гигиены и другие непригодные к переработке материалы не разлагаются самостоятельно и не исчезают в воздухе. Их нельзя безопасно сжигать или закапывать, не причинив вреда окружающей среде.

При этом, если компания предоставляет услугу ненадлежащего качества — жители имеют право обратиться к местным властям с письменным заявлением или жалобой с требованием пересмотреть соглашение с исполнителем. Также можно инициировать перерасчет платежей.

Могут ли оштрафовать украинцев из-за мусора

Согласно действующему законодательству, заключение договора на обращение с бытовыми отходами является обязательным. В частности, согласно части 1 статьи 25 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" № 2189-VIII от 9 ноября 2017 года, каждый потребитель должен иметь соглашение с поставщиком таких услуг, определенным в установленном порядке.

Отсутствие договора у физических лиц, предпринимателей или юридических лиц является нарушением требований благоустройства общины. За это предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф для граждан составляет от 340 до 1 360 гривен, а для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1 700 гривен.

Ранее мы писали, в Украине все потребители, подключенные к газоснабжению, ежемесячно обязаны оплачивать не только объем использованного газа, но и услугу по его доставке. Даже в случаях, когда газ не потребляется вообще, счета за транспортировку все равно выставляются.

Также мы рассказывали, что многие граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и выехать за границу, оставили жилье без присмотра. Несмотря на отсутствие жильцов, на пустое жилье продолжали начислять коммунальные платежи.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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