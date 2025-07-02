Утилизация отходов — куда девать старую мебель, чтобы не нарваться на штраф

Старая мебель. Фото: Freepik

Утилизация старой мебели является актуальным вопросом для многих украинцев, особенно во время переездов или ремонта. Часто люди просто выносят ее в мусорные баки, не задумываясь, разрешено ли это законом и какие могут быть последствия.

Новини.LIVE рассказывают, грозит ли штраф за выброшенную старую мебель.

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К какому виду мусора относится старая мебель

Старая мебель, размеры которой превышают 50 x 50 x 50 сантиметров, относится к составу крупногабаритных отходов. Кроме того, к ВГВ и ремонтным относятся такие отходы:

матрасы;

ковры;

некоторая бытовая техника;

чемоданы;

старые двери и окна;

линолеум;

сантехника и тому подобное.

Такие отходы нельзя выбрасывать в обычные мусорные баки (или оставлять возле них), которые устанавливают возле многоэтажек. Они должны размещаться на отдельных контейнерных площадках, или на специальных локациях, определенных организацией, обслуживающей придомовую территорию.

Какой штраф грозит за выброшенную старую мебель

Кодексом Украины об административных правонарушениях (КоАП) не предусмотрено отдельной нормы, которая бы предусматривала ответственность за выбрасывание старой мебели в неположенном месте.

Однако, за невыполнение требований Правил благоустройства (загрязнение / засорение территории) на нарушителей будут составлять админпротокол по ст. 152 КУоАП, что влечет за собой наложение штрафа:

для граждан — от 340 до 1 360 грн;

для предпринимателей и юридических лиц — от 850 грн до 1 700 грн.

Поэтому старую мебель лучше вывезти на специальную точку утилизации самостоятельно, или же заказать такую услугу в логистической компании. Также ненужную мебель, если она еще пригодна к использованию, можно продать, в том числе на специальных онлайн-платформах, или отдать бесплатно знакомым или общественным учреждениям, которые в этом нуждаются.

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