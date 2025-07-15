Заборонені снасті — чому рибалку можуть оштрафувати далеко від водойми

Люди рибалять на березі. Фото: УНІАН

Риболовля — популярне хобі серед українців, яке дозволяє відпочити, набратися сил і насолодитися природою. Проте, перебуваючи на водоймі, рибалкам варто дотримуватись встановлених вимог. Ба більше, штраф можна отримати навіть не діставшись до води.

Про те, чому рибалка може отримати штраф навіть перебуваючи далеко від водойми, зазначається в ч. 1 ст. 85-1 КУпАП.

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Рибалити дозволено вудками будь-якого типу, за умови, що загальна кількість гачків не перевищує п’яти на одну особу. Також дозволений вилов спінінгом — з берега чи човна. Водночас добова норма вилову обмежена:

до 30 раків;

не більше трьох кілограмів риби на одну людину.

Однак, на практиці не всі дотримуються встановлених вимог. Часто на водоймах фіксуються факти використання заборонених снастей.

При цьому, навіть зберігання, виготовлення, реклама чи продаж заборонених засобів лову — це адміністративне правопорушення. У цьому випадку штраф становить від 153 до 357 грн (від 9 до 21 неоподатковуваного мінімуму) з обов’язковою конфіскацією заборонених снастей. А за рекламу таких засобів:

до 1 700 грн для громадян;

до 4 250 грн — для посадових осіб.

За зберігання яких снастей можна отримати штраф у 2025 році

Деякі рибалки виготовляють, зберігають та навіть використовують заборонені снасті, що є грубим порушенням закону. В Українському рибоохоронному патрулі зазначають, що це:

Остроги, перемет, драч — снасті з гострими гачками. Ятір, доріжка, павук, парашут, екран, косинка, ставні та неводи — це різновиди сіток. Електровудка — небезпечний пристрій, який вбиває всю рибу в радіусі до 20 метрів.

Такі знаряддя заборонені правилами любительського та спортивного рибальства. Також не можна використовувати вибухівку, отруту, зброю (окрім підводного гарпуна) чи змінювати стан водойм.

Який штраф за використання заборонених снастей у 2025 році

Використання таких снастей вважається серйозним порушенням правил рибальства. Згідно з частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за це передбачено штраф до 680 гривень із конфіскацією снастей і незаконного улову.

Якщо ж порушення завдало значних збитків, настає кримінальна відповідальність відповідно до статті 249 Кримінального кодексу України. У такому випадку порушникові загрожує штраф до 1700 гривень або обмеження волі строком до трьох років з конфіскацією всього знаряддя та здобичі.

Раніше ми писали, що власний ставок — це не лише місце для хобі, а й можливість для бізнесу. Українці дедалі частіше орендують водойми для риболовлі, відпочинку або розведення птиці.

Також ми розповідали, що риболовля популярна серед людей різного віку. Якщо на річках проблем із доступом зазвичай немає, то на орендованих ставках нерідко виникають суперечки. Орендарі можуть не пускати рибалок, адже вони зариблюють водойму власним коштом і вважають, що мають право встановлювати обмеження.