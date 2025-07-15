Запрещенные снасти — почему рыбака могут оштрафовать вдали от водоема

Люди рыбачат на берегу. Фото: УНИАН

Рыбалка — популярное хобби среди украинцев, которое позволяет отдохнуть, набраться сил и насладиться природой. Однако, находясь на водоеме, рыбакам следует придерживаться установленных требований. Более того, штраф можно получить даже не добравшись до воды.

О том, почему рыбак может получить штраф даже находясь далеко от водоема, отмечается в ч. 1 ст. 85-1 КУоАП.

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Рыбачить разрешено удочками любого типа, при условии, что общее количество крючков не превышает пяти на одного человека. Также разрешен вылов спиннингом — с берега или лодки. В то же время суточная норма вылова ограничена:

до 30 раков;

не более трех килограммов рыбы на одного человека.

Однако, на практике не все придерживаются установленных требований. Часто на водоемах фиксируются факты использования запрещенных снастей.

При этом, даже хранение, изготовление, реклама или продажа запрещенных средств ловли — это административное правонарушение. В этом случае штраф составляет от 153 до 357 грн (от 9 до 21 необлагаемого минимума) с обязательной конфискацией запрещенных снастей. А за рекламу таких средств:

до 1 700 грн для граждан;

до 4 250 грн — для должностных лиц.

За хранение каких снастей можно получить штраф в 2025 году

Некоторые рыбаки изготавливают, хранят и даже используют запрещенные снасти, что является грубым нарушением закона. В Украинском рыбоохранном патруле отмечают, что это:

Остроги, перемет, драч — снасти с острыми крючками. Ятир, дорожка, паук, парашют, экран, косынка, прудовые и неводы — это разновидности сетей. Электроудочка — опасное устройство, которое убивает всю рыбу в радиусе до 20 метров.

Такие орудия запрещены правилами любительского и спортивного рыболовства. Также нельзя использовать взрывчатку, яд, оружие (кроме подводного гарпуна) или менять состояние водоемов.

Какой штраф за использование запрещенных снастей в 2025 году

Использование таких снастей считается серьезным нарушением правил рыболовства. Согласно части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф до 680 гривен с конфискацией снастей и незаконного улова.

Если же нарушение нанесло значительный ущерб, наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 249 Уголовного кодекса Украины. В таком случае нарушителю грозит штраф до 1700 гривен или ограничение свободы сроком до трех лет с конфискацией всего орудия и добычи.

Ранее мы писали, что собственный пруд — это не только место для хобби, но и возможность для бизнеса. Украинцы все чаще арендуют водоемы для рыбалки, отдыха или разведения птицы.

Также мы рассказывали, что рыбалка популярна среди людей всех возрастов. Если на реках проблем с доступом обычно нет, то на арендованных прудах нередко возникают споры. Арендаторы могут не пускать рыбаков, ведь они зарыбляют водоем за свой счет и считают, что имеют право устанавливать ограничения.