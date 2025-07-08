Риболовля в Україні — за що можна отримати штраф або сісти за ґрати у липні

Чоловік дістає рибу з сітки. Фото: УНІАН

Риболовля — одне з найулюбленіших занять серед українців. Це хобі не лише для чоловіків — воно подобається і багатьом жінкам. Рибалка допомагає розслабитись та побути на природі. Однак цей вид дозвілля має свої правила, порушення яких може привести до штрафів або більш жорсткого покарання.

Про те, за які порушення рибалок можуть посадити до в'язниці, зазначається в публікації Українського рибоохоронного патруля.

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Які способи вилови риби заборонені в Україні

Законодавство дозволяє ловити рибу за допомогою будь-яких видів вудок (але з не більш як 7 гачками на людину) або спінінгом — як з берега, так і з човна. Денний ліміт улову для однієї особи становить до трьох кілограмів риби, а для раків — до 30 штук.

Втім, не всі дотримуються правил — деякі рибалки вдаються до заборонених засобів вилову, що є прямим порушенням чинних норм. Згідно з Правилами любительського і спортивного рибальства, категорично заборонено застосовувати:

вибухівку;

електрострум;

отруйні речовини;

зброю (окрім гарпунних рушниць для підводного полювання).

Також заборонені будь-які промислові або сітчасті засоби лову, зокрема багріння, спорудження загат чи спускання води з водойм.

За які порушення рибалкам загрожує кримінальна відповідальність

Застосування заборонених засобів лову — грубе порушення, що тягне за собою адміністративну відповідальність. Згідно з ч. 4 ст. 85 КУпАП, на порушника накладається штраф до 680 грн з обов’язковою конфіскацією снастей, плавзасобів і незаконного улову.

У разі значної шкоди — наступає кримінальна відповідальність за ст. 249 Кримінального кодексу України. Покарання може включати штраф від 1 700 грн або обмеження волі до 3 років, із конфіскацією всього незаконно добутого та знарядь промислу.

Важливо також пам’ятати, що не тільки використання, а й виготовлення, реклама, продаж або зберігання заборонених снастей заборонені законом. За такі дії може бути складено адміністративний протокол згідно з ч. 1 ст. 85-1 КУпАП.

Раніше ми писали, що з 20 травня в більшості річок України завершилася заборона на весняно-літній вилов риби. Рибалки знову можуть вирушати до водойм, однак деякі обмеження влітку залишаються чинними.

Також ми розповідали, що літній сезон — ідеальний для риболовлі. Українці мають право безоплатно ловити рибу у водоймах загального користування, але виключно для особистого споживання — продаж улову заборонено.