Рыбалка в Украине — за что можно получить штраф или сесть за решетку в июле

Мужчина достает рыбу из сетки. Фото: УНИАН

Рыбалка — одно из самых любимых занятий среди украинцев. Это хобби не только для мужчин — оно нравится и многим женщинам. Рыбалка помогает расслабиться и побыть на природе. Однако этот вид досуга имеет свои правила, нарушение которых может привести к штрафам или и более жесткому наказанию.

О том, за какие нарушения рыбаков могут посадить в тюрьму, отмечается в публикации Украинского рыбоохранного патруля.

Реклама

Читайте также:

Какие способы вылова рыбы запрещены в Украине

Законодательство позволяет ловить рыбу с помощью любых видов удочек (но с не более 7 крючками на человека) или спиннингом — как с берега, так и с лодки. Дневной лимит улова для одного человека составляет до трех килограммов рыбы, а для раков — до 30 штук.

Впрочем, не все придерживаются правил — некоторые рыбаки прибегают к запрещенным средствам вылова, что является прямым нарушением действующих норм. Согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства, категорически запрещено применять:

взрывчатку;

электроток;

ядовитые вещества;

оружие (кроме гарпунных ружей для подводной охоты).

Также запрещены любые промышленные или сетчатые средства ловли, в частности багрение, сооружение запруд или спуск воды из водоемов.

За какие нарушения рыбакам грозит уголовная ответственность

Применение запрещенных средств лова — грубое нарушение, влекущее за собой административную ответственность. Согласно ч. 4 ст. 85 КУоАП, на нарушителя налагается штраф до 680 грн с обязательной конфискацией снастей, плавсредств и незаконного улова.

В случае значительного ущерба — наступает уголовная ответственность по ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Наказание может включать штраф от 1 700 грн или ограничение свободы до 3 лет, с конфискацией всего незаконно добытого и орудий промысла.

Важно также помнить, что не только использование, но и изготовление, реклама, продажа или хранение запрещенных снастей запрещены законом. За такие действия может быть составлен административный протокол согласно ч. 1 ст. 85-1 КУоАП.

Ранее мы писали, что с 20 мая в большинстве рек Украины завершился запрет на весенне-летний вылов рыбы. Рыбаки снова могут отправляться к водоемам, однако некоторые ограничения летом остаются в силе.

Также мы рассказывали, что летний сезон — идеальный для рыбалки. Украинцы имеют право бесплатно ловить рыбу в водоемах общего пользования, но исключительно для личного потребления — продажа улова запрещена.