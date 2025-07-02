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Головна Економіка Правила для рибалок — який улов не можна забирати у 2025 році

Правила для рибалок — який улов не можна забирати у 2025 році

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Дата публікації: 2 липня 2025 12:12
Улов доведеться відпустити — про що часто забувають рибалки
Чоловік піймав рибу. Фото: УНІАН

Літо — чудовий час для відпочинку біля води й для багатьох українців найкращим заняттям є риболовля. Якщо ви любите посидіти з вудкою на березі, вам пощастило: ловити рибу у водоймах загального користування можна безплатно, але тільки для власного вжитку. Продавати такий улов заборонено.

Про те, яким має бути розмір спійманої риби, щоб її можна було забирати не порушуючи закон, повідомили в державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

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Мінімально дозволені розміри риби для вилову у 2025 році

Рибалити можна не як завгодно, а згідно з чинними Правилами любительського рибальства. Зокрема, кожен рибалка повинен мати з собою лінійку або інший інструмент для вимірювання розміру риби — адже для різних видів встановлені мінімальні розміри, яких потрібно дотримуватись.

У внутрішніх водоймах України дозволено ловити рибу, якщо вона не менша за такі розміри:

  • сом — від 80 см;
  • синець — від 22 см;
  • білизна — від 30 см;
  • щука — мінімум 50 см;
  • сиг — не менше 25 см;
  • судак — не менше 42 см;
  • головень, чехоня — від 24 см;
  • лин, струмкова форель, рибець — мінімум 20 см;
  • річковий рак — від 11 см у водосховищах Дніпра, 10 см — в інших;
  • лящ, сазан (короп) — від 35 см у водосховищах Дніпра, 30 см — в інших;
  • білий амур, товстолоб — не менше 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см — в інших;
  • плітка, тарань — не менше 18 см у дніпровських водосховищах, в інших водоймах — без обмежень.
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Мінімально дозволені розміри риби. Фото: скриншот

Для інших видів риб, які не занесені до Червоної книги України, мінімальні розміри вилову не встановлені.

Рибалок закликають дотримуватись правил і дбати про природу. Якщо ви випадково зловили рибу меншого розміру — акуратно зніміть її з гачка і відпустіть у воду. 

Раніше ми писали, що задля охорони водної фауни та збереження біорізноманіття у водоймах України, для рибалок запроваджуються сезонні обмеження. Однак з 1 липня одна з таких заборон була знята.

Також ми розповідали, що в Україні 10 червня завершилися весняно-літні обмеження на вилов водних біоресурсів у водосховищах, озерах і ставках. Водночас заборона на риболовлю у заплавних водах річок залишалась чинною до кінця місяця. 

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Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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