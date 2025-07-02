Улов придется отпустить — о чем часто забывают рыбаки

Правила для рыбаков — какой улов нельзя забирать в 2025 году
Лето — прекрасное время для отдыха у воды и для многих украинцев лучшим занятием является рыбалка. Если вы любите посидеть с удочкой на берегу, вам повезло: ловить рыбу в водоемах общего пользования можно бесплатно, но только для собственного потребления. Продавать такой улов запрещено.
О том, каким должен быть размер пойманной рыбы, чтобы ее можно было забирать не нарушая закон, сообщили в государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Минимально разрешенные размеры рыбы для вылова в 2025 году
Рыбачить можно не как угодно, а согласно действующим Правилам любительского рыболовства. В частности, каждый рыбак должен иметь с собой линейку или другой инструмент для измерения размера рыбы — ведь для разных видов установлены минимальные размеры, которых нужно придерживаться.
Во внутренних водоемах Украины разрешено ловить рыбу, если она не меньше таких размеров:
- сом — от 80 см;
- синец — от 22 см;
- белька — от 30 см;
- щука — минимум 50 см;
- сиг — не менее 25 см;
- судак — не менее 42 см;
- голавль, чехонь — от 24 см;
- линь, ручьевая форель, рыбец — минимум 20 см;
- речной рак — от 11 см в водохранилищах Днепра, 10 см — в других;
- лещ, сазан (карп) — от 35 см в водохранилищах Днепра, 30 см — в других;
- белый амур, толстолоб — не менее 60 см в днепровских водохранилищах, 40 см — в других;
- плотва, тарань — не менее 18 см в днепровских водохранилищах, в других водоемах — без ограничений.
Для других видов рыб, которые не занесены в Красную книгу Украины, минимальные размеры вылова не установлены.
Рыбаков призывают соблюдать правила и заботиться о природе. Если вы случайно поймали рыбу меньшего размера — аккуратно снимите ее с крючка и отпустите в воду.
Ранее мы писали, что для охраны водной фауны и сохранения биоразнообразия в водоемах Украины, для рыбаков вводятся сезонные ограничения. Однако с 1 июля один из таких запретов был снят.
Также мы рассказывали, что в Украине 10 июня завершились весенне-летние ограничения на вылов водных биоресурсов в водохранилищах, озерах и прудах. В то же время запрет на рыбалку в пойменных водах рек оставался в силе до конца месяца.
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