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Главная Экономика Правила для рыбаков — какой улов нельзя забирать в 2025 году

Правила для рыбаков — какой улов нельзя забирать в 2025 году

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Дата публикации 2 июля 2025 12:12
Улов придется отпустить — о чем часто забывают рыбаки
Мужчина поймал рыбу. Фото: УНИАН

Лето — прекрасное время для отдыха у воды и для многих украинцев лучшим занятием является рыбалка. Если вы любите посидеть с удочкой на берегу, вам повезло: ловить рыбу в водоемах общего пользования можно бесплатно, но только для собственного потребления. Продавать такой улов запрещено.

О том, каким должен быть размер пойманной рыбы, чтобы ее можно было забирать не нарушая закон, сообщили в государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

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Минимально разрешенные размеры рыбы для вылова в 2025 году

Рыбачить можно не как угодно, а согласно действующим Правилам любительского рыболовства. В частности, каждый рыбак должен иметь с собой линейку или другой инструмент для измерения размера рыбы — ведь для разных видов установлены минимальные размеры, которых нужно придерживаться.

Во внутренних водоемах Украины разрешено ловить рыбу, если она не меньше таких размеров:

  • сом — от 80 см;
  • синец — от 22 см;
  • белька — от 30 см;
  • щука — минимум 50 см;
  • сиг — не менее 25 см;
  • судак — не менее 42 см;
  • голавль, чехонь — от 24 см;
  • линь, ручьевая форель, рыбец — минимум 20 см;
  • речной рак — от 11 см в водохранилищах Днепра, 10 см — в других;
  • лещ, сазан (карп) — от 35 см в водохранилищах Днепра, 30 см — в других;
  • белый амур, толстолоб — не менее 60 см в днепровских водохранилищах, 40 см — в других;
  • плотва, тарань — не менее 18 см в днепровских водохранилищах, в других водоемах — без ограничений.
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Минимально разрешенные размеры рыбы. Фото: Скриншот

Для других видов рыб, которые не занесены в Красную книгу Украины, минимальные размеры вылова не установлены.

Рыбаков призывают соблюдать правила и заботиться о природе. Если вы случайно поймали рыбу меньшего размера — аккуратно снимите ее с крючка и отпустите в воду.

Ранее мы писали, что для охраны водной фауны и сохранения биоразнообразия в водоемах Украины, для рыбаков вводятся сезонные ограничения. Однако с 1 июля один из таких запретов был снят.

Также мы рассказывали, что в Украине 10 июня завершились весенне-летние ограничения на вылов водных биоресурсов в водохранилищах, озерах и прудах. В то же время запрет на рыбалку в пойменных водах рек оставался в силе до конца месяца.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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