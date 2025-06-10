Штраф до 85 000 грн або позбавлення волі — українцям нагадали про сезонну заборону

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 10 червня, в Україні завершується весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів у озерах, ставках, водосховищах. Однак до кінця місяця продовжує діяти заборона на лов риби у придаткових водах річок, і її порушення може обернутися чималим штрафом.

Про це нагадали фахівці Telegram-каналу "Ти ж юрист".

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В Україні громадянам дозволено рибалити на загальних умовах, які передбачені Правилами любительського і спортивного рибальства. Зокрема дозволяється вилов вудками усіх видів, із загальною кількістю гачків не більше 7 на рибалку та спінінгом з блешнею. При цьому добова норма вилову риби становить 3 кг + 1 шт. (особина, будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів під час здійснення рибальства).

Крім того, важливо враховувати й мінімально допустимі розміри риби, які дозволені до вилову і зазначені в додатку до Правил.

У яких випадках можна схопити штраф

За порушення Правил рибальства у нерестовий період передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема це:

штраф — від 17 000 до 51 000 грн;

або пробаційний нагляд — до 3 років;

або обмеження волі — до 3 років.

Якщо правопорушення вчинене повторно, або ж відбувалося застосування вибухівки, отруйних речовин, електроструму чи інших способів масового знищення риби, покарання буде жорсткішим:

штраф — від 51 000 до 85 000 грн;

або обмеження волі — до 3 років;

або позбавлення волі — до 3 років.

Варто також зазначити, що до 30 червня в Україні продовжує діяти заборона на вилов раків. Штраф за незаконний вилов одного рака становить 3 332 грн, або можливе притягнення до кримінальної відповідальності. Після завершення заборони один рибалка зможе виловлювати до 30 раків на добу.

Раніше ми писали, за вилов якої риби українцям загрожують найбільші штрафи.

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