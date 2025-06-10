Штраф до 85 000 грн или лишение свободы — украинцам напомнили о сезонном запрете

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сегодня, 10 июня, в Украине завершается весенне-летний нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов в озерах, прудах, водохранилищах. Однако до конца месяца продолжает действовать запрет на лов рыбы в придаточных водах рек, и его нарушение может обернуться немалым штрафом.

Об этом напомнили специалисты Telegram-канала "Ты же юрист".

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В Украине гражданам разрешено рыбачить на общих условиях, предусмотренных Правилами любительского и спортивного рыболовства. В частности разрешается вылов удочками всех видов, с общим количеством крючков не более 7 на рыбалку и спиннингом с блесной. При этом суточная норма вылова рыбы составляет 3 кг + 1 шт. (особь, любой массы в минимально разрешенных для добычи размерах видов водных биоресурсов при осуществлении рыболовства).

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Кроме того, важно учитывать и минимально допустимые размеры рыбы, которые разрешены к вылову и указаны в приложении к Правилам.

В каких случаях можно получить штраф

За нарушение Правил рыболовства в нерестовый период предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности это:

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штраф — от 17 000 до 51 000 грн;

или пробационный надзор — до 3 лет;

или ограничение свободы — до 3 лет.

Если правонарушение совершено повторно, или же происходило применение взрывчатки, ядовитых веществ, электротока или других способов массового уничтожения рыбы, наказание будет жестче:

штраф — от 51 000 до 85 000 грн;

или ограничение свободы — до 3 лет;

или лишение свободы — до 3 лет.

Стоит также отметить, что до 30 июня в Украине продолжает действовать запрет на вылов раков. Штраф за незаконный вылов одного рака составляет 3 332 грн, или возможно привлечение к уголовной ответственности. После завершения запрета один рыбак сможет вылавливать до 30 раков в сутки.

Ранее мы писали, за вылов какой рыбы украинцам грозят самые большие штрафы.

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